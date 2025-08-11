Κολομβία: Απεβίωσε ο υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε

«Θα είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ για μια ζωή γεμάτη αγάπη», έγραψε η Κλαούντια Ταρασόνα στον λογαριασμό της στο Instagram, συνεχίζοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη (…) Θα προσέχω τα παιδιά μας».

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας και γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρες που δέχθηκε σε δημόσια συγκέντρωση τον Ιούνιο στην Μπογοτά, άφησε την τελευταία του πνοή μετά την νοσηλεία του για δύο μήνες στην εντατική και ύστερα από πολλές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υπεβλήθη, ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του.

«Θα είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ για μια ζωή γεμάτη αγάπη», έγραψε η Κλαούντια Ταρασόνα στον λογαριασμό της στο Instagram, συνεχίζοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη (…) Θα προσέχω τα παιδιά μας».

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, 39χρονος συντηρητικός γερουσιαστής, τραυματίστηκε από δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο πόδι στη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης από έναν φερόμενο ως πληρωμένο δολοφόνο ηλικίας 15 ετών στη διάρκεια ομιλίας που έβγαζε στην πρωτεύουσα στις 7 Ιουνίου.

«Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης για τη χώρα», δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της Κολομβίας Φράνσια Μάρκες σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Η βία δεν μπορεί να συνεχίσει να σημαδεύει τη μοίρα μας. Η δημοκρατία δεν χτίζεται με σφαίρες ούτε με αίμα, χτίζεται με σεβασμό, με διάλογο», πρόσθεσε.

Μέλος του κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο του πρώην προέδρου της δεξιάς Αλβάρο Ουρίμπε, με τον οποίο δεν έχει συγγένεια, ο Μιγκέλ Ουρίμπε είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2026 για να διαδεχθεί τον αριστερό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο.

Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε είχε ανακοινώσει το Σάββατο ότι η κατάστασή του «ξαναέγινε κρίσιμη» έπειτα από νέα εγκεφαλική αιμορραγία.

Η επίθεση αυτή αναβίωσε τους φόβους για επιστροφή της Κολομβίας στη βία των δεκαετιών του 1980 και του 1990, όταν πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις αποτελούσαν κάτι το συνηθισμένο.

Ο έφηβος που κατηγορείται ότι τον πυροβόλησε βρίσκεται υπό κράτηση, όπως και άλλοι δύο ύποπτοι για συνέργεια. Η εισαγγελία έχει απαγγείλει σε όλους κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοκατοχή. Όλοι δηλώνουν αθώοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε σήμερα «βαθιά θλίψη» για τον θάνατο του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν «αυτοί που ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Οι ΗΠΑ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην οικογένειά του, στον λαό της Κολομβίας, τόσο για το πένθος (τους) όσο και για να ζητήσουν να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτοί που ευθύνονται» για τον θάνατο του Μιγκέλ Ουρίμπε, έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ