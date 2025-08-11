«Εντελώς απαράδεκτες» οι προκαταρκτικές πωλήσεις της C3 AI - Κατακρήμνιση 22% για τη μετοχή

Η C3 AI αναμένει να αναφέρει έσοδα μεταξύ 70,2 εκατ. δολαρίων και 70,4 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, από τζίρο 87,2 εκατ. δολαρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Καταβαράθρωση 22% σημειώνει η μετοχή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης C3 AI τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικών οικονομικών μεγεθών και αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου σχεδιασμού πωλήσεων και υπηρεσιών της.

Η C3 AI αναμένει να αναφέρει έσοδα μεταξύ 70,2 εκατ. δολαρίων και 70,4 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, από τζίρο 87,2 εκατ. δολαρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο Τόμας Σίμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της C3 AI, επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν «εντελώς απαράδεκτα». Απέδωσε την πτώση στην «ανατρεπτική επίδραση» της αναδιοργάνωσης, καθώς και στα προβλήματα υγείας του.

Παράλληλα, προβλέπει ζημίες GAAP από λειτουργικές δραστηριότητες για το τρίμηνο μεταξύ 124,7 εκατ. δολαρίων και 124,9 εκατ. δολαρίων, πολύ υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν η C3 AI είχε ζημία 72,59 εκατ. δολαρίων.

«Δυστυχώς, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υγείας με εμπόδισε να συμμετάσχω στη διαδικασία πωλήσεων τόσο ενεργά όσο στο παρελθόν», υπογράμμισε ο CEO. «Κρίνοντας εκ των υστέρων, είναι πλέον προφανές ότι η ενεργή συμμετοχή μου στη διαδικασία πωλήσεων μπορεί να είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι πίστευα προηγουμένως» πρόσθεσε.

Η C3 AI δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση των πωλήσεων και των υπηρεσιών της έχει ολοκληρωθεί ενώ ότι η υγεία του Σίμπελ έχει «βελτιωθεί δραματικά» με τον ίδιο να αισθάνεται δυνατός και πλήρως αφοσιωμένος ώστε να εργαστεί για να εντοπίσει γρήγορα «εξαιρετικούς» υποψηφίους Διευθύνοντος Συμβούλου.

«Είμαι βέβαιος ότι η εταιρεία είναι σε θέση να επιταχύνει την πορεία της», κατέληξε ο CEO.