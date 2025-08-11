Ειδήσεις | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μόντι

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μόντι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Είναι σημαντικό κάθε ηγέτης που ασκεί απτή επιρροή στη Ρωσία να στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα στη Μόσχα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν το θέμα των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και συμφώνησαν να συναντηθούν κατ’ ιδίαν τον Σεπτέμβριο.

«Είναι σημαντικό που η Ινδία στηρίζει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και μοιράζεται τη θέση ότι ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να αποφασιστεί με τη συμμετοχή της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ.

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Ουκρανία
Ινδία
Ρωσία

