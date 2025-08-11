Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν λόγω μαζικής παρουσίας... μεδουσών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν λόγω μαζικής παρουσίας... μεδουσών
Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού.

Τέσσερις μονάδες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη βόρεια Γαλλία σταμάτησαν σήμερα τη λειτουργία τους λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» σε σταθμούς άντλησης νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF.

Αυτές οι αυτόματες διακοπές λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 «δεν είχαν καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», διαβεβαίωσε η EDF με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Συνεπώς, ο σταθμός έχει προσωρινά κλείσει εντελώς, καθώς οι δύο άλλες μονάδες παραγωγής του, 1 και 5, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συντήρηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει από σήμερα

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

tags:
Γαλλία
Πυρηνικός σταθμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider