Τεχνητή νοημοσύνη: Δημιουργεί νέους δισεκατομμυριούχους με ρυθμό ρεκόρ

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια συνεπάγεται μία εντυπωσιακή εξέλιξη στο χώρο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, δημιουργώντας την ίδια στιγμή δεκάδες νέους δισεκατομμυριούχους, ειδικά τη φετινή χρονιά, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη έξαρση δημιουργίας πλούτου στη σύγχρονη ιστορία.

Οι μεγάλες ροές συγκέντρωσης κεφαλαίων φέτος για εταιρείες όπως οι Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere και άλλες startups έχουν δημιουργήσει τεράστιες νέες περιουσίες και έχουν ωθήσει τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ. Υπάρχουν πλέον 498 «μονόκεροι» ή ιδιωτικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης με αποτιμήσεις 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο, με συνολική αξία 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την CB Insights. 100 από αυτές ιδρύθηκαν από το 2023. Υπάρχουν περισσότερες από 1.300 startups AI με αποτιμήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η εταιρεία.

Σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο των μετοχών των Nvidia, Meta, Microsoft και άλλων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, μαζί με τις εταιρείες υποδομών που κατασκευάζουν data centers και υπολογιστική ισχύ, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικό πλούτο σε μια κλίμακα που κάνει τα δύο τελευταία τεχνολογικά κύματα να μοιάζουν με... προθέρμανση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά τo CNBC.

«Ανατρέχοντας πίσω σε δεδομένα άνω των 100 ετών, δεν έχουμε ξαναδεί πλούτο να δημιουργείται με αυτό το μέγεθος και την ταχύτητα», δήλωσε ο Άντριου ΜακΆφι, κύριος ερευνητής στο MIT. «Είναι πρωτοφανές» τόνισε.

Μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων ανατέλλει καθώς οι αποτιμήσεις εκτοξεύονται. Τον Μάρτιο, το Bloomberg εκτίμησε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες AI είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμυριούχους με συνολική καθαρή αξία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι από δώδεκα μονόκεροι.

Οι νέοι δισεκατομμυριούχοι του ΑΙ

Η Μίρα Μουράτι, η οποία αποχώρησε από την Open AI τον περασμένο Σεπτέμβριο, ξεκίνησε το Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο. Μέχρι τον Ιούλιο, συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στον μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης στην ιστορία, δίνοντας στην εταιρεία μια αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Anthropic AI βρίσκεται σε συνομιλίες για να συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια με μια αποτίμηση 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν τριπλάσια από την αποτίμησή της τον Μάρτιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και οι έξι άλλοι ιδρυτές της είναι πλέον πιθανώς πολυδισεκατομμυριούχοι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την εταιρεία.

Η Anysphere αποτιμήθηκε στα 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συγκέντρωση κεφαλαίων τον Ιούνιο και μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, της προσφέρθηκε μια αποτίμηση 18 δισεκατομμυρίων έως 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που πιθανότατα καθιστά τον 25χρονο ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, Μάικλ Τρούελ, δισεκατομμυριούχο.

Ομολογουμένως, το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας πλούτου από την Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται σε ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που δυσκολεύει τους μετόχους και τους ιδρυτές να «εξαργυρώσουν». Σε αντίθεση με την άνθηση των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν μια πλημμύρα εταιρειών εισήχθησαν στο χρηματιστήριο, οι σημερινές νεοσύστατες επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεδομένων των συνεχών επενδύσεων από funds επιχειρηματικών κεφαλαίων, κρατικά funds πλούτου και άλλους επενδυτές τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η ταχεία ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών επιτρέπει στους μετόχους ιδιωτικών εταιρειών να πουλήσουν τις μετοχές τους σε άλλους επενδυτές και να παρέχουν ρευστότητα.

Η Open AI διεξάγει συνομιλίες για μια δευτερογενή πώληση μετοχών για την παροχή μετρητών στους εργαζομένους. Η προτεινόμενη αποτίμηση των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων έρχεται μετά την άντληση κεφαλαίων από την εταιρεία τον Μάρτιο, η οποία παρείχε αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται, παρέχοντας επίσης ρευστότητα. Αφού η Meta επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Scale AI, ο ιδρυτής Αλεξάντρ Γουάνγκ εντάχθηκε στην ομάδα AI της Meta. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 73 «liquidity events», συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, IPO, αντίστροφων συγχωνεύσεων ή εταιρικών πλειοψηφικών μεριδίων, σύμφωνα με την CB Insights. Μετά τη συμφωνία με την Meta, η συνιδρύτρια της Scale AI, Λούσι Γκούο, η οποία έφυγε από την εταιρεία το 2018, αγόρασε μια έπαυλη στο Hollywood Hills του Λος Άντζελες για περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η άνοδος της AI επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην Bay Area της Καλιφόρνια, θυμίζοντας την εποχή των dot-com. Πέρυσι, οι εταιρείες της Silicon Valley συγκέντρωσαν περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Περιφερειακών Μελετών της Silicon Valley. Το Σαν Φρανσίσκο έχει πλέον περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τη Νέα Υόρκη, με 82 σε σύγκριση με 66 της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το New World Wealth και την Henley & Partners. Οι εκατομμυριούχοι στην Bay Area έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με την 45% αύξηση της Νέας Υόρκης, ενώ το 2024 πουλήθηκαν, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά στην ιστορία, σπίτια αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Sotheby's International Realty.

«Είναι εκπληκτικό το πόσο γεωγραφικά συγκεντρωμένο είναι αυτό το κύμα Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο ΜακΆφι, ο οποίος είναι επίσης συν-διευθυντής της Πρωτοβουλίας του MIT για την Ψηφιακή Οικονομία. «Οι άνθρωποι που ξέρουν πώς να ιδρύουν, να χρηματοδοτούν και να αναπτύσσουν εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται εκεί. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε εδώ και 25 χρόνια «Αυτό είναι το τέλος της Silicon Valley» ή κάποιο άλλο μέρος είναι «η νέα Silicon Valley». Αλλά η Silicon Valley εξακολουθεί να είναι Silicon Valley».

Ωστόσο, η προσέλκυση πλούσιων στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι δύσκολη για τις παραδοσιακές εταιρείες διαχείρισης περιουσίας. Ο Σάιμον Κρίνσκι, εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος στην Pathstone και πρώην διευθύνων σύμβουλος στην Hall Capital Partners στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι «κλειδωμένο» σε ιδιωτικές εταιρείες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμούς διαχείρισης περιουσίας.

Όπως αναφέρει οι πλούσιοι της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πιθανό να ακολουθήσουν παρόμοια πελατειακά πρότυπα με τους νεοπλούσιους dot-commercers της δεκαετίας του 1990. Αρχικά, οι dot-commercers χρησιμοποίησαν την πλεονάζουσα ρευστότητα και τα περιουσιακά τους στοιχεία για να επενδύσουν σε παρόμοιες εταιρείες τεχνολογίας που γνώριζαν μέσω των δικτύων τους, των συναδέλφων τους ή των κοινών επενδυτών τους. Είπε ότι το ίδιο ισχύει πιθανότατα και για τους πλούσιους της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Όλοι γύρισαν και επένδυσαν με τους φίλους τους στο ίδιο είδος εταιρειών που δημιούργησαν τον δικό τους πλούτο», είπε.

Αφού ανακάλυψαν τους κινδύνους του να συγκεντρώνεται όλος ο πλούτος τους σε έναν εξαιρετικά ασταθή και κερδοσκοπικό κλάδο, οι dot-commercers στράφηκαν στη διαχείριση πλούτου. Και όντας γεννημένοι ανατρεπτικοί, πολλοί έστρεψαν το κεφάλαιο και τις δεξιότητές τους στην επανεφεύρεση του κλάδου διαχείρισης πλούτου. Ο ιδρυτής της Netscape, Τζιμ Κλαρκ, για παράδειγμα, βοήθησε στην έναρξη του MyCFO, ως μια απάντηση στην αντιπάθειά του για τους τραπεζίτες και τον κλάδο.

Ο Κρίνσκι τονίζει ότι οι σημερινοί επιχειρηματίες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πιθανό να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, με τεράστιες δυνατότητες η Τεχνητή Νοημοσύνη να διαταράξει - αν όχι να αντικαταστήσει - πολλές από τις παραδοσιακές λειτουργίες της διαχείρισης πλούτου.