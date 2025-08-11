Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν: Θα προσπαθήσω να πάρω πίσω κάποια εδάφη για την Ουκρανία

«Θα αλλάξουμε τις γραμμές, τις γραμμές μάχης. Η Ρωσία έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Έχουν καταλάβει κάποια πολύ κρίσιμης σημασίας εδάφη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω μέρος αυτών των εδαφών για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Απόπειρα να επιστρέψει στην Ουκρανία τα εδάφη που κατέκτησε η Ρωσία στον πόλεμο που ξέσπασε από τον Φεβρουάριο του 2022 θα καταβάλλουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ που προχώρησε σε δηλώσεις για την επερχόμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα αλλάξουμε τις γραμμές, τις γραμμές μάχης. Η Ρωσία έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Έχουν καταλάβει κάποια πολύ κρίσιμης σημασίας εδάφη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω μέρος αυτών των εδαφών για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πως: «Θα πάω να μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω: Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», τόνισε ο Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν εξαρτάται από εμένα να κάνω μια συμφωνία. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια συμφωνία και για τους δύο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Υπονόησε ότι δεν θα προσκαλέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής, λέγοντας ότι το επόμενο βήμα μετά το τετ α τετ με Πούτιν στην Αλάσκα θα ήταν να συναντηθούν απευθείας ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του. Ο Τραμπ διεμήνυσε ότι θα μεσολαβήσει σε αυτή τη συζήτηση, εάν χρειαστεί.

«Έχει πάει σε πολλές συναντήσεις ο Ζελένσκι. Βρίσκεται εκεί για τρεισήμισι χρόνια και δεν συνέβη τίποτα» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Νομίζω ότι θα έχουμε εποικοδομητικές συζητήσεις μετά από αυτή τη συνάντηση, αμέσως, ίσως καθώς πετάω, ίσως, καθώς φεύγω από την αίθουσα, θα τηλεφωνήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες», σημείωσε.

Η συνάντηση της Παρασκευής με τον Πούτιν είναι ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος εργάζεται για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου, αλλά οι προσπάθειές του έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει την Κριμαία, που προσάρτησε το 2014, καθώς και ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, με απόσυρση των δυνάμεων του Κιέβου από τμήματα του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.