Πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Δεν απειλείται ο αρχιολογικός χώρος

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, εκδηλώθηκε στις 15.30 μετά το μεσημέρι, προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε και μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Τελευταία ενημέρωση 17.57

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο, κάτι που είχε ανησυχήσει στην αρχή τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Η φωτιά καίει κυρίως έκταση με αμπέλια και ελιές, ενώ αυξήθηκαν οι επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν για την κατάσβεσή της από 51 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ συνδράμουν πολλοί εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές

Για τη κατάσβεση της επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη.

Με πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ