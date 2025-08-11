Επιχειρήσεις | Διεθνή

Επένδυση 2 δισ. δολαρίων για πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα από Ford

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα μεσαίου μεγέθους, τετράθυρο ηλεκτρικό pickup στο εργοστάσιο του Λούισβιλ με την κυκλοφορία του νέου οχήματος να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων σε ένα εργοστάσιο στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με στόχο την κυκλοφορία πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε η Ford.

Η επένδυση έρχεται να προστεθεί στα 3 δισ. δολάρια που έχουν ήδη προγραμματιστεί για ένα πάρκο μπαταριών στο Μίσιγκαν ενώ μαζί, οι εγκαταστάσεις θα δημιουργήσουν σχεδόν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Υιοθετήσαμε μια ριζοσπαστική προσέγγιση σε μια πολύ δύσκολη πρόκληση: Να δημιουργήσουμε προσιτά οχήματα που θα ευχαριστούν τους πελάτες με κάθε σημαντικό τρόπο - σχεδιασμό, καινοτομία, ευελιξία, χώρο, οδηγική απόλαυση και κόστος ιδιοκτησίας - και να το κάνουμε με Αμερικανούς εργαζόμενους», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα μεσαίου μεγέθους, τετράθυρο ηλεκτρικό pickup στο εργοστάσιο του Λούισβιλ με την κυκλοφορία του νέου οχήματος να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

