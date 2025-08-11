ΧΑ: Από τις 2.000 στις 2.100... μια εβδομάδα δρόμος

Aegean και Metlen πήραν… από το χέρι τον Γενικό Δείκτη και τον οδήγησαν στην 6η διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση και πάνω από τις 2.100 μονάδες. Ούτε μία μετοχή στον FTSE Large Cap δεν έκλεισε σε αρνητικό έδαφος.

Aegean και Metlen πήραν… από το χέρι τον Γενικό Δείκτη και τον οδήγησαν τη Δευτέρα στην 6η διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση και πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Μάλιστα, το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας -των τεσσάρων συνεδριάσεων, λόγω της αργίας της 15ης Αυγούστου- έγινε με την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 2,5 μηνών για τον Γενικό Δείκτη.

Αν και η περίοδος αυτή είναι «ήσυχη» από πλευράς ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να οδηγεί μετοχές και δείκτες σε αλλεπάλληλα πολυετή υψηλά.

Απολύτως ενδεικτικό, το γεγονός ότι ούτε μία από τις μετοχές του FTSE Large Cap δεν βρέθηκε στο κλείσιμο σε αρνητικό έδαφος, καθώς 22 έκλεισαν με κέρδη και 3 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Τεχνικά, η ανοδική τάση παραμένει αλώβητη. Ο Γενικός Δείκτης, που μόλις την προηγούμενη Δευτέρα κατάφερε να διασπάσει ανοδικά το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, έχει χτίσει ήδη, μια εβδομάδα αργότερα, ένα «μαξιλάρι» 100 και πλέον μονάδων.

Θεμελιωδώς, και παρά τις όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενδέχεται να εκδηλωθούν, δεν υπάρχει κάποιος εμφανής λόγος αλλαγής τάσης. Το ενδιαφέρον, ασφαλώς, παραμένει εστιασμένο και στις διεθνείς εξελίξεις, δασμολογικές και γεωπολιτικές, αλλά όσο δεν προκύπτουν αρνητικές εκπλήξεις, το ΧΑ δείχνει ικανό να συνεχίσει την πορεία του… ανενόχλητο.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,74% -η τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδος από τις 26 Μαΐου- στο υψηλό ημέρας των 2.106,24 μονάδων.

Για τον δείκτη των τραπεζών, στη σύνθεση του οποίου ξεχώρισε το +3,93% της Attica Bank, οι συναλλαγές έκλεισαν με κέρδη 1,14% στις 2.318,80 μονάδες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 224,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,37 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 92 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι μόλις 28 που υποχώρησαν και 34 αμετάβήτων.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Aegean, κλείνοντας με κέρδη 8,01% στα 14,30 ευρώ. Ακολούθησε η Metlen με εξίσου εντυπωσιακή άνοδο 7,19% στα 55,15 ευρώ, αλλά και με πρωτιά σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, που έφτασε τα 30,32 εκατ. ευρώ.

Στο +4,14% ακολούθησε ο τίτλος της HelleniQ Energy, στο +3,37% η Viohalco, στο +3,20% η Cenergy και στο +2,30% η Motor Oil.

Πάνω από 2% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς στα 3,58 ευρώ και 7,34 ευρώ αντίστοιχα, ενώ με κέρδη 1,56% έκλεισε η Coca-Cola HBC στα 44,30 ευρώ. Ενισχυμένοι άνω του 1% ακολούθησαν επίσης οι τίτλοι των Lamda Development, ElvalHalcor, Jumbo, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Σαράντης.

Μεταξύ 0,92% και 0,35% τα κέρδη για τις Eurobank, ΔΑΑ, Τιτάν, ΟΠΑΠ, Aktor, ΕΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Χωρίς μεταβολή η Τρ. Κύπρου στα 7,38 ευρώ, όπως και οι Optima και ΕΥΔΑΠ στα 7,70 ευρώ και 7,27 ευρώ αντίστοιχα.