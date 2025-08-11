Κοντά στη γραμμή εκκίνησης οι δείκτες στην Wall Street

Ο Dow Jones χάνει 0,01% στις 44.167 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,08% στις 6.394 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,05% στις 21.459 μονάδες.

Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται στην Wall Street τη Δευτέρα, μετά τα ισχυρά κέρδη της περασμένης εβδομάδας και το νέο ρεκόρ του Nasdaq με την αγορά να περιμένει κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό εντός των επόμενων 24ώρων.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Νvidia προσθέτει 0,10% και η AMD σκαρφαλώνει 0,33% μετά το δημοσίευμα των Financial Times πως θα αποδίδουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα.

Άλλωστε, σε δεύτερη διαδοχική αναβάθμιση της τιμής στόχου της για τον S&P 500 στις 6.600 μονάδες, προχώρησε η Citi.

Ωστόσο, τα κέρδη στην αμερικανική αγορά κάνουν ορισμένους επενδυτές να αναρωτιούνται για πόσο ακόμη μπορούν να αποφευχθούν οι αποφεύγει τις παγίδες, δεδομένων των υψηλών αποτιμήσεων, των επιδεινούμενων μακροοικονομικών προοπτικών και της πτώσης των δασμών.

Σε αυτό το κλίμα, το 91% των επενδυτών σύμφωνα με έρευνα της BofA θεωρεί υπερτιμημένες τις αμερικανικές μετοχές. «Πιθανότατα θα βρισκόμαστε περισσότερο σε φάση αφομοίωσης παρά σε οτιδήποτε άλλο», εκτίμησε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Freedom Capital Markets.

«Μπορεί να έχουμε μια μικρή πλευρική δράση σε αυτήν την αγορά, κάτι που δεν είναι κακό» πρόσθεσε, με την επενδυτική προσοχή πλέον να στρέφεται στον CPI την Τρίτη και τον ΡΡΙ την Πέμπτη, οι οποίοι θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση των προοπτικών για την κατεύθυνση των επιτοκίων, ειδικά για τη συνεδρίαση της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου.

«Το πιο σημαντικό είναι τα στοιχεία του ΔΤΚ. Αυτό σίγουρα θα υπαγορεύσει τη νομισματική πολιτική» αναφέρουν traders στο CNBC.