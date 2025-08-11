Πώς το μπαράζ εξαγορών «χτίζει» τη νέα εποχή στα σούπερ μάρκετ

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη σκιά των απανωτών deals. Μονόδρομος οι συνέργειες για τη μετάβαση στη σύγχρονη εποχή. Πού ψάχνουν εξαγορές οι ισχυροί του κλάδου και ποια δύο deals ολοκληρώνονται έως το τέλος του 2025.

Μια νέα εποχή, που τείνει να θυμίζει όλο και λιγότερο το παρελθόν, διέρχεται ο εγχώριος κλάδος των σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων κινείται σε τροχιά μεγάλων ανακατατάξεων. Ο νέος γύρος συγκέντρωσης που έχει ξεκινήσει, αναμένεται να συνεχιστεί, με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς να επισημαίνουν πως μόνο μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορούν να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνέργειες και συνεργασίες που θα κρίνουν όχι μόνο την ισχυροποίηση του κλάδου, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις την επιβίωση αρκετών επιχειρήσεών του.

«Η συγκέντρωση στον κλάδο θα συνεχιστεί. Υπάρχει κινητικότητα γιατί λόγω των υψηλών εξόδων, οι μικροί πιέζονται και οι εξισώσεις δεν βγαίνουν», δήλωσε πρόσφατα στο insider.gr o brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας. Όπως εξηγούσε χαρακτηριστικά «αυτή τη στιγμή η οργανωμένη αγορά του λιανεμπορίου εκτιμάται στα 12 δισ. ευρώ ενώ υπάρχουν κι άλλα 3 δισ. ευρώ που δυσκολεύονται να επιβιώσουν».

Την εκτίμησή του πως έρχονται κι άλλες κινήσεις συγκέντρωσης στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ εξέφρασε στις αρχές του καλοκαιριού και ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου METRO AEBE, Αριστοτέλης Παντελιάδης. «Ανοίγει νέος κύκλος αλλαγών στο λιανεμπόριο. Θα αρχίσει να αλλάζει ξανά το τοπίο, μπαίνει ο τροχός σε κίνηση. Σε 3-5 χρόνια θα έχουμε αξιόλογες αλλαγές στο τοπίο, θα γίνουν κινήσεις με στόχο την περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου», δήλωνε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μάλιστα πως «κάθε αλλαγή από εδώ και πέρα θα συνιστά και μια μεγάλη πρόκληση γιατί τα μεγέθη πλέον είναι μεγάλα».

Αυτή τη στιγμή σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, στις οποίες μάλιστα εμπλέκονται ορισμένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που εκπροσωπούν τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, βρίσκονται στο επίκεντρο, με την αγορά να περιμένει την ολοκλήρωσή τους το επόμενο διάστημα, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στο ράφι.

Πώς θα προχωρήσει το deal Ave - Bazaar

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar από τη Retail & More θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα στους «μεσαίους» του κλάδου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας. Το τίμημα για την απόκτηση του 40% των σούπερ μάρκετ Bazaar εκτιμάται από 22 έως 32 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως και όλοι οι άλλοι όροι της συναλλαγής, τελεί υπό διαπραγμάτευση και θα οριστικοποιηθεί με την τελική δεσμευτική συμφωνία, εντός των επόμενων μηνών, αφού ολοκληρωθεί ο νομικός, οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της εταιρείας.

«Πρόκειται για μια μη δεσμευτική συμφωνία και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε», δήλωνε τον περασμένο μήνα ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου, χαρτογραφώντας τη συμφωνία. Σύμφωνα δε με τον κ. Ρούμπα, το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών και αφορά στην απόκτηση του 40% της Bazaar θα παραμείνει ως έχει, καθώς ο Γεώργιος Βερούκας, που βρίσκεται στη διοίκηση της Bazaar, δεν σχεδιάζει να πουλήσει πλειοψηφικό πακέτο. «Δεν θα υπάρξει option για επιπλέον ποσοστό, μαζί με τον κ. Βερούκα θα συναποφασίζουμε ποια θα είναι τα βήματα για το μέλλον της εταιρείας», εξηγούσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπας.

Ωστόσο, είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της πινακίδας και δη ποια καταστήματα Bazaar θα μετατραπούν σε Carrefour. «Θα πρέπει να γίνει ανάλυση για να δούμε σε ποια καταστήματα θα αλλάξει η ταμπέλα. Δεν έχει σημασία αν είναι εταιρικά ή franchise, αλλά αν το νέο εμπορικό σήμα μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο », σημείωνε ο κ. Ρούμπας «φωτογραφίζοντας» τα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Το δίχως άλλο, η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar που αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με περισσότερα από 180 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί θα αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της Carrefour στην Ελλάδα, όπου η Retail & More αναπτύσσει ήδη ένα δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων.

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Μασούτης

«Το στοίχημα του αύριο αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για να γίνεις ανταγωνιστικός πρέπει να διασφαλίσεις συνέργειες. Ο κλάδος μας θα δει κι άλλες τέτοιες κινήσεις τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια», δήλωνε την περασμένη άνοιξη ο Γενικός Διευθυντής της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Θεοδώρος Γεροστεργιούδης, λίγα μόλις 24ωρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις πως η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ.

«Στοχεύουμε στην ολοκλήρωση του deal έως το τέλος του έτους», σημείωνε χαρακτηριστικά ο κ. Γεροστεργιούδης, εξηγώντας πως μέσα στους επόμενους μήνες θα αναλυθούν οι βασικές παράμετροι του εγχειρήματος.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, το εν λόγω deal αναμένεται να οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη υψηλότερη θέση μεταξύ των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο «κοιτάζοντας» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Hellas, αντίστοιχα.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους. Η Δ. Μασούτης μετρά πλέον 49 χρόνια πορείας στην ελληνική αγορά, το δίκτυό της προσεγγίζει τα 400 καταστήματα, με περισσότερα από 55 να βρίσκονται στην Αττική, ενώ συνολικά απασχολεί 10.000 εργαζόμενους.

Πού «ψάχνουν» εξαγορές οι ισχυροί του κλάδου…

Ανοιχτές παραμένουν πάντοτε οι «κεραίες» του ομίλου Σκλαβενίτης για επέκταση σε νέες αγορές, μέσω ενδεχόμενων εξαγορών. Κι ενώ ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας επικεντρώνεται πρωτίστως στην ελληνική και κυπριακή αγορά - μετά και την απόκτηση της κυπριακής αλυσίδας Παπαντωνίου στα τέλη του 2024 - την ίδια στιγμή «σκανάρει» και επιπλέον αγορές, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευκαιρίες ανάπτυξης. Για τον leader του κλάδου, οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν πάντοτε ένα ενδιαφέρον και για αυτό τον λόγο έχουν μελετηθεί. Κυρίως δε αγορές μεγαλύτερες από εκείνες που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος. «Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για άλλες αγορές δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και μπορεί να μην γίνει τίποτα και ποτέ…», σχολίαζαν πριν από μερικούς μήνες πηγές του ομίλου.

Την ώρα που σύσσωμη η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού, η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία. Όπως εξηγούσε στο insider.gr ο κ. Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. «Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε», σημείωνε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο, καθώς και στην εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο, σε ένα νησί όπου η αλυσίδα δεν διαθέτει μέχρι παρουσία.

Ερωτηθείς πρόσφατα για το ενδεχόμενο η METRO AEBE να προχωρήσει στο ενδεχόμενο εξαγοράς, ο κ. Παντελιάδης αποκάλυψε ότι «εμείς τα κοιτάμε όλα, αρκεί να είναι κινήσεις με λογικό οικονομικό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες εξαγορές που έγιναν στην Ελλάδα τις είδαμε κι εμείς, αλλά δεν προχωρήσαμε, είτε γιατί κάτι δεν μας άρεσε, είτε γιατί είδαμε ότι δεν ήταν προς όφελός μας». Σημείωνε μάλιστα πως «για εμάς τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα είναι πιο σημαντικά από την ανάπτυξη, ενώ δεν είναι υγιές κάτι που βασίζεται στον δανεισμό». «Μπορεί να μην κάνουμε καμία εξαγορά αν δεν είναι προς όφελός μας», εξηγούσε ο κ. Παντελιάδης.

...και οι άλλες κινήσεις ματ

Με την κινητικότητα στα σούπερ μάρκετ να «χτυπάει» κόκκινο και τους παράγοντες της αγοράς να αναζητούν ένα… deal κάθε μέρα, η φημολογία για τη σύναψη νέων συμφωνιών ολοένα και φουντώνει.

Στο προσκήνιο ήρθε πρόσφατα και η αλυσίδα Market In, με τη διοίκησή της να διαψεύδει κατηγορηματικά πως τίθεται θέμα πώλησής της.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες θέλουν την Πέντε ΑΕ - γνωστή για την ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ Γαλαξίας - να βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση της γιαννιώτικης αλυσίδας Παπαγεωργίου.