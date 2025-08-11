Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

