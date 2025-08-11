Νέα αναβάθμιση της τιμής στόχου για S&P 500 στις 6.600 μονάδες από Citi

Η Citi επεσήμανε ότι τα εντυπωσιακά κέρδη από τις «Magnificent Seven» έχουν στηρίξει τα κέρδη του S&P 500, ενώ στο ανοδικό σενάριό της αναμένει ότι ο δείκτης θα φτάσει τις 7.200 μονάδες.

Σε αναβάθμιση της τιμής - στόχου της για τον S&P 500 έως το τέλος του 2025 στις 6.600 μονάδες προχώρησε η Citi, στοιχηματίζοντας ότι το «Big Beautiful Bill» του Ντόναλντ Τραμπ για τη φορολογία και τις δαπάνες, θα ενισχύσει τα εταιρικά κέρδη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επί τα βελτίω αναθεώρηση της Citi σε μόλις δύο μήνες και έρχεται μετά από παρόμοιες αναβαθμίσεις από μεγάλες χρηματιστηριακές, όπως η HSBC, η Goldman Sachs και η BofA Global Research. Ο νέος στόχος αντιπροσωπεύει άνοδο 3,2% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη στις 6.389,45 μονάδες. Ο προηγούμενος στόχος του Ιουνίου ήταν 6.300.

Το νομοσχέδιο, που υπογράφηκε σε νόμο στις 4 Ιουλίου 2025, προσφέρει εκτεταμένες φοροελαφρύνσεις, με τον δείκτη αναφοράς να ανακάμπτει κατά 32,2% από τα χαμηλά στις αρχές Απριλίου και την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» μετά τους δασμούς, φτάνοντας σε νέα υψηλά τον Ιούλιο, καθώς τα ισχυρά κέρδη των Big Tech αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

