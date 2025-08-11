Ειδήσεις | Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση για πτήση από Ρόδο προς Ισραήλ

Αναγκαστική προσγείωση για πτήση από Ρόδο προς Ισραήλ
Το αεροσκάφος έχει επιχειρήσει τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία, ενώ εκτιμάται ότι επιβαίνουν περίπου 160 επιβάτες.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτήση IZ076 της αεροπορικής Arkia από τη Ρόδο, προς το Τελ Αβίβ, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε περίπου 20 λεπτά.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνονται ήδη προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κατά την Jerusalem Post.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε να συνοδεύσει την πτήση μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή της.

Το αεροσκάφος έχει επιχειρήσει τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία, ενώ εκτιμάται ότι επιβαίνουν περίπου 160 επιβάτες.

