ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέτει την Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσει Εθνοφρουρά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει χθες να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον.

«Οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Truth Social, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος οδού.

Η Ουάσινγκτον, ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κυβερνάται από τη δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιό της, όμως παραμένει υπό σημαντική ομοσπονδιακή εποπτεία.

Η ανακοίνωση είναι η τελευταία προσπάθεια Τραμπ να στοχοποιήσει πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ