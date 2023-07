Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στη Ρόδο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και στην Κάρυστο

Μάχη με τις φλόγες σε πολλά μέτωπα δίνουν για ακόμα μία ημέρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τον πύρινο εφιάλτη να συνεχίζεται στη Ρόδο, όπου οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα, κατακαίγοντας σπίτια και περιουσίες. Αναζωπυρώσεις και στην Κάρυστο, εκκενώνονται οικισμοί.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην κατάσταση στη Ρόδο, τα μεγάλα μέτωπα είναι τέσσερα, ενώ σημειώνονται και συνεχείς αναζωπυρώσεις, με τους ανέμους επίσης να συνιστούν μεγάλο αντίπαλο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση των χωριών Μαλώνας, Μάσσαρη, Γεννάδι και Βατί, έλαβαν οι κάτοικοι, ενώ νωρίτερα, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια στο Ασκληπιείο.

«Στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη αναζωπύρωση πλησίον του οικισμού Ασκληπιείο, με νότια κατεύθυνση. Για την αντιμετώπισή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 2 από Τουρκία και 1 από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων 3 από Αίγυπτο και 2 για τον συντονισμό τους» σημείωσε στην πρωινή έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Αναφορικά με την εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο, μήνυμα για 112 εστάλη προς τους κατοίκους της περιοχής Πλατανιστός και Άγιοι. Επίσης, εκκενώθηκαν επίσης οι περιοχές Περναράκι, Καστρί και Πλατύς Γυαλός στην Εύβοια.

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι, στο νότιο άκρο της Εύβοιας, πλησίον του οικισμού Πλατανιστός, επεκτάθηκε με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, σε χαμηλή βλάστηση, στην ευρύτερη περιοχή. Έλαβε γρήγορα διαστάσεις, με πορεία προς τους οικισμούς Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι, Πλατανιστός, Καστρί και Πλατύς Γιαλός, οι οποίοι και εκκενώθηκαν μετά από μήνυμα που εκδόθηκε από το 112» είπε σήμερα ο κ. Βαθρακογιάννης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στην Κέρκυρα, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις, με την κατάσταση πάντως να κρίνεται καλύτερη.

«Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στη περιοχή Λούτσες έλαβε μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας οικισμούς στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Με διαδοχικά μηνύματα που εκδόθηκαν από το 112 εκκενώθηκαν 17 οικισμοί και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 2.466 πολίτες. Στο έργο της απομάκρυνσης συνέδραμαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Λιμενικού Σώματος καθώς και πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κέρκυρα, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία ζημιά σε οικίες», σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δυσμενείς και τις επόμενες ώρες, ενώ δύσκολη θεωρείται και η αυριανή ημέρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πυρομετεωρολικών συνθηκών στις περιοχές όπου εξελίσσονται δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, τα υψηλής ανάλυσης προγνωστικά στοιχεία που έχει διαθέσιμα η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ δείχνουν ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς έως και αργά το απόγευμα. Ειδικότερα, σε Κέρκυρα και Αχαϊα αναμένονται Β/ΒΔ ανέμους με εντάσεις 4-5 μποφόρ (τοπικά 6 μποφόρ), ενώ σε Εύβοια (Κάρυστο) και Ρόδο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 5-6 μποφόρ (τοπικά 7 μποφόρ) από Β/ΒΑ και ΒΔ διευθύνσεις, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι λόγων των πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καύσιμων είναι εξαιρετικά υψηλή, με αποτέλεσμα να ευνοείται η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς και η εκδήλωση πυκνών κηλιδώσεων (παραγωγή καυτρών, μεταφορά τους και έναρξη νέων εστιών σε απόσταση από τα κύρια μέτωπα).

Εν τω μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο, Τρίτη 25 Ιουλίου, για δύο περιφέρειες της χώρας, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για εννέα περιφέρειες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στη Ρόδο. Τις εικόνες δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων «Copernicus».

