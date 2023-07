Στάχτη χιλιάδες στρέμματα στη Ρόδο: Αποκαλυπτικές οι δορυφορικές εικόνες

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από δορυφόρο που καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στη Ρόδο που καίει ανεξέλεγκτα επί έξι ημέρες.

Τις εικόνες δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων «Copernicus». Μέχρι και την Κυριακή είχαν καεί πολλές χιλιάδες στρέμματα, έκταση που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου για μία ακόμα ημέρα.

⬇️ #Sentinel2 🇪🇺🛰️ image from 23 July showing the burn scar of the #RhodesWildfire pic.twitter.com/ZB7NsBzuyE

Tens of thousands of people have been evacuated

A massive #wildfire is raging in #Rhodes island, #Greece 🇬🇷

Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, ενώ σε Ασκληπιείο, Γεννάδι, Βατί, Μάσσαρη και Μαλώνα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η καμένη έκταση καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της Ρόδου.

Την ίδια ώρα, ο καπνός από τη φωτιά έχει ταξιδέψει πολλά ναυτικά μίλια.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

