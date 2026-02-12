StanChart: «Έρχεται περισσότερος πόνος στο Bitcoin» - «Πετσοκόβει» 33% την τιμή-στόχο για το 2026

Για δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνης μειώνει η StanChart την τιμή στόχο του Bitcoin για το 2026 κατά 33%, προειδοποιώντας για «περισσότερο πόνο».

Για δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνες μείωσε η StanChart την πρόβλεψή της για την τιμή στόχο του Bitcoin για το 2026, συγκεκριμένα κατά 33%, προειδοποιώντας πως έρχεται «περισσότερος πόνος».

Η Standard Chartered προειδοποιεί ότι το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 50.000 δολάρια πριν ανακάμψει. Ειδικότερα, η τράπεζα αναμένει πλέον ότι το Bitcoin θα κλείσει το 2026 στα 100.000 δολάρια, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 150.000 δολαρίων, ανέφερε σε σημείωμα την Πέμπτη. Τον Δεκέμβριο, η τράπεζα είχε ήδη μειώσει αυτόν τον στόχο από τα 300.000 δολάρια.

Η τελευταία αναθεώρηση έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με το Bitcoin να αντιμετωπίζει δυσκολίες από την κατάρρευση της αγοράς τον Οκτώβριο, ακολουθούμενη από συνεχείς περιόδους μεταβλητότητας και μεταβαλλόμενη όρεξη για ρίσκο. Το Bitcoin διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στα 67.940 δολάρια, δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης.

«Αναμένουμε περαιτέρω υποχώρηση της τιμής τους επόμενους μήνες», έγραψε στο σημείωμα ο Τζόφρι Κέντρικ, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας ψηφιακών assets της τράπεζας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Κέντρικ επεσήμανε εκροές από τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και ένα ασθενέστερο μακροοικονομικό υπόβαθρο. Οι συμμετοχές σε ETF Bitcoin έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 100.000 tokens από το υψηλό τους στις 10 Οκτωβρίου. Ο μέσος αγοραστής βρίσκεται πλέον σε ζημία, με τιμή εισόδου περίπου 90.000 δολάρια, ανέφερε το σημείωμα.

Η τράπεζα προειδοποίησε επίσης ότι «το μακροοικονομικό υπόβαθρο του κινδύνου γίνεται επίσης πιο δύσκολο - η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να υποχωρεί, ωστόσο οι αγορές δεν αναμένουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων» μέχρι ο Κέβιν Γουόρς να αναλάβει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Fed αργότερα φέτος. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τις νέες εισροές σε κρυπτονομίσματα τους επόμενους μήνες, ανέφερε το σημείωμα.

Από το selloff της 10ης Οκτωβρίου, οι επενδυτές έχουν αποσύρει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τα spot ETF Bitcoin που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Για το Ether, η τράπεζα μείωσε την τιμή στόχο της για το τέλος του 2026 στα 4.000 δολάρια από 7.500 δολάρια. Το δεύτερο μεγαλύτερο token διαπραγματευόταν κάτω από τα 2.000 δολάρια την Πέμπτη.

Ο Κέντρικ αναμένει ότι θα υποχωρήσει περίπου στα 1.400 δολάρια πριν ανακάμψει αργότερα μέσα στο έτος.

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% από την κορύφωση του Οκτωβρίου, όταν άγγιξε σχεδόν τα 127.000 δολάρια. Η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το CoinGecko.