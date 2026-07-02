Το AI γύρισε μπούμερανγκ: Η Ford αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει 350 μηχανικούς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριαρχεί παντού, ωστόσο η Ford μόλις έμαθε με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι δεν μπορεί να βρει ακόμη απόλυτη εφαρμογή στην βιομηχανική παραγωγή της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριαρχεί παντού, ωστόσο η Ford μόλις έμαθε με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι δεν μπορεί να βρει ακόμη απόλυτη εφαρμογή στην βιομηχανική παραγωγή της.

Η αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ έκανε ένα σοβαρό πισωγύρισμα, καθώς θα προχωρήσει σε επαναπρόσληψη πολλών από τους μηχανικούς τους οποίους υποτίθεται πως απέλυσε για να τους αντικαταστήσει από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς αυτή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιοτικού ελέγχου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Λανθασμένα, πιστεύαμε ότι απλώς εισάγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις σχεδιασμού που είχαμε, θα παράγαμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν δίναμε τόση προσοχή όσο θα έπρεπε στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας που ήταν μαζί μας σε πολλούς κύκλους προϊόντων» τονίζεται.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν νίκη για το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, ωστόσο μπορεί να είναι μόνο μια προσωρινή νίκη. Η Ford μπορεί να έχει επαναπροσλάβει υπαλλήλους που απολύθηκαν υπέρ της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, και μάλιστα να έχει προσλάβει επιπλέον εργαζόμενους, ωστόσο τους χρησιμοποιεί ως αυτό που αποκαλεί μηχανικούς «βετεράνους» που μαθαίνουν τη δουλειά στους νεώτερους. όπως αναφέρει ο Guardian.

Συγκεκριμένα, οι 350 εργαζόμενοι επέστρεψαν για να εκπαιδεύσουν νεότερους εργαζόμενους και να βοηθήσουν στον επαναπρογραμματισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να παρέχει πιο αποτελεσματικά τους επιθυμητούς ελέγχους ποιότητας.

Η Ford ανέπτυξε 900 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση προβλημάτων ποιότητας και, παρόλο που η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά λιγότερων ανακλήσεων το 2026, ενδέχεται να έχει περισσότερα οχήματα που επηρεάζονται μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τζιμ Φάρλεϊ δήλωσε ότι οι επαναπροσληφθέντες μηχανικοί ήδη «συνεισφέρουν κυριολεκτικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη Ford από άποψη κόστους». Παρά ταύτα, έχει παραδεχτεί παλιότερα ότι «η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να αντικαταστήσει κυριολεκτικά τους μισούς από όλους τους υπαλλήλους γραφείου».