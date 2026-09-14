Wall Street: Μικρές μεταβολές στη σκιά των ανησυχιών για την AI

«Βουτιά» για τις μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τις ανησυχίες σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη που διατύπωσαν τις προηγούμενες ημέρες εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου, να ρίχνουν την σκιά τους στις συναλλαγές, ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να παραμένει στο προσκήνιο, όπως και η πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 152 μονάδες ή 0,29% και διαμορφώθηκε στις 52.421 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,48% και έκλεισε στις 7.619 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει απώλειες 0,56% και να διαμορφώνεται στις 26.186 μονάδες.

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Στο ταμπλό, ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές που σχετίζονται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, στον απόηχο των ανησυχιών που εξέφρασαν κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς σχετικά με τους κινδύνους απώλειας ελέγχου των νέων τεχνολογιών.

Η μετοχή της Nvidia έχασε περίπου 2%, ενώ οι τίτλοι των Broadcom, Intel και Advanced Micro Devices έχασαν 4% αμφότερες. Ισχυρές απώλειες και για τη μετοχή της Marvell Technology, η οποία έχασε άνω του 6%.

Είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες οι ηχηρές προειδοποιήσες των επικεφαλής των πρωτοπόρων του ΑΙ, Anthropic και OpenAI, σχετικά με το ενδεχόμενο απώλειας του ελέγχου των νέων τεχνολογιών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σαμ Άλτμαν, λίγες ώρες αφού είχε δηλώσει πως η OpenAI δεν πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026 επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ χαρακτήρισε ως αρκετά σοβαρό τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, χτύπησε ξανά το καμπανάκι, δηλώνοντας πως «μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο».

Ο Άλτμαν πήρε την σκυτάλη από τον Διευθύνωνοντα Σύμβουλο της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος σε ένα δοκίμιο 3.800 λέξεων το Σάββατο ανέφερε πως «τους τελευταίους μήνες, έχω πειστεί ότι η πλήρης αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη σύνεση - όχι μόνο επένδυση στην πρόληψη κινδύνων, αλλά και ρύθμιση του ρυθμού εξέλιξης των δυνατοτήτων, ώστε η πρόληψη κινδύνων να έχει χρόνο να προλάβει».

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων AI. «Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο CEO της Anthropic. Ο Άλτμαν, αμέσως μετά τη δημοσίευση της δικής του ανάρτησης, δήλωσε ότι συμφωνεί μαζί του.

Από την πλευρά της η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα πως έχει δημιουργήσει ένα προσχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει λανσάρει, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη ανησυχία του κλάδου ότι οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν υπό έλεγχο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το έγγραφο, το οποίο επεξεργαζόταν εδώ και πέντε με έξι μήνες η εταιρεία, προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft δεν θα πρέπει ποτέ να αντιστέκεται στην ανθρώπινη διόρθωση ή στον τερματισμό της λειτουργίας της. Παράλληλα, θα πρέπει να επικοινωνεί με τρόπο κατανοητό από τους ανθρώπους και να αντιμετωπίζει κάθε παραβίαση συμπεριφοράς των κανόνων συμπεριφορά της ως αποτυχία, με όλα τα παραπάνω να συνθέτουν μια προσπάθεια αντιμετώπισης των ανησυχιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα για να ολοκληρώσει μια εργασία.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ χαρακτήρισε ως «φάρσα» την προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιρειών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση των στελεχών που ζητούν από την κυβέρνηση να επιβάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. «Αισθάνομαι κάπως περίεργα για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες ΤΝ που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια», είπε ο Βανς.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη θα ανακοινωθεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), με τη συντριπτική πελιοψηφία των αναλυτών (90%) να αναμένουν αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, ενώ την Δευτέρα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υπερέβη το 5% και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, πριν υποχωρήσει στο 4,944%.