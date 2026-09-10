Πτώση στις ευρωαγορές στον απόηχο της ΕΚΤ

Οι επενδυτές ανέλυσαν την απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη φορά το 2026.

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν το πετρέλαιο να εκτινάσσεται στα 105 δολάρια το βαρέλι, αλλά κυρίως την ΕΚΤ να προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη φορά το 2026.

Το βασικό σενάριο των νέων προβλέψεων των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028. Για τον δομικό πληθωρισμό ή πυρήνα (που δεν περιλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων), το βασικό σενάριο προβλέπει 2,5% το 2026, 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028.

Στη συνέντευξη που ακολούθησε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, τόνισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί «πληθωριστικές πιέσεις» και ο δείκτης τιμών «αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα». Αναφερόμενη στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν παρατηρείται αποκλειστικά στην ευρωζώνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,61% στις 636,49 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,66% στις 6,269 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 0,69% στις 25.401 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,49% στις 8.116 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,56% στις 10.609 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε οριακά 0,07% στις 51.840 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 διολίσθησε 0,18% στις 19.659 μονάδες.

Οι αγορές αναμένουν δύο επιπλέον αυξήσεις μέχρι τον Μάρτιο, αντί τον Απρίλιο της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ οι οικονομολόγοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Διχασμένοι παρουσιάζονται και οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα επιτόκια ίσως χρειαστεί να αυξηθούν περαιτέρω μετά το Σεπτέμβριο, ενώ άλλοι εφιστούν προσοχή, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις, καθώς οι πιέσεις στους μισθούς φαίνεται να είναι συγκρατημένες.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση», τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας ότι «τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εν μία νυκτί» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως οι επόμενες αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική θα συνεχίσουν να βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία, «λαμβάνοντας τις αποφάσεις της από συνεδρίαση σε συνεδρίαση».

Στο πεδίο των καυσίμων, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων σκαρφάλωσαν την Πέμπτη οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου, ενώ την ίδια στιγμή το brent που αποτελεί και τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς εκτοξεύεται στα 105 δολάρια, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσής τους, με τους traders να προετοιμάζονται για μεγαλύτερες διαταραχές εφοδιασμού.