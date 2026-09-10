ΔΥΠΑ: «Καθόλα νόμιμες οι διαδικασίες αποπεράτωσης του νέου κτιρίου - Προχωρούν κανονικά οι εργασίες»

«Καθόλα νόμιμες είναι οι διαδικασίες αποπεράτωσης του νέου κτιρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», απαντά η ΔΥΠΑ σε δημοσίευμα εφημερίδας.

«Καθόλα νόμιμες είναι οι διαδικασίες αποπεράτωσης του νέου κτιρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», απαντά η ΔΥΠΑ σε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με την αποπεράτωση του νέου κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης της Υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντάς το ψευδές.

Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«1. Καθόλα νόμιμη η διαδικασία

Για το έργο πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Το έργο έχει εξεταστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

2. Το τίμημα αφορά το σύνολο του κόστους αποπεράτωσης του κτιρίου

Η σύμβαση αφορά την απόκτηση αποπερατωμένου κτιρίου, προσαρμοσμένου στις λειτουργικές ανάγκες της ΔΥΠΑ, μαζί με τις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, τις ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή πιστοποίηση κατά LEED.

3. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου

Οι καταβολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

4. Το έργο προχωρά κανονικά

Η ΔΥΠΑ έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και την παρακολούθηση του έργου.

Μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε νέα πρακτικά και παραδοτέα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

5. Οι εργασίες πραγματοποιούνται, βάσει ισχύουσας διοικητικής πράξης

Για το κτίριο έχει εκδοθεί πράξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με ισχύ έως τις 25 Μαΐου 2027.

Με αυτήν νομιμοποιούνται οι εργασίες που είχαν εκτελεστεί και εγκρίνεται η συνέχιση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και της διαμόρφωσης των όψεων.

6. Καμία επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογούμενων

Το έργο παραμένει υπό τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει για τους Έλληνες φορολογούμενους».

«Η ΔΥΠΑ έχει ήδη απαντήσει επισταμένως από τις 28 Αυγούστου 2026 σε όλες αυτές τις ψευδείς κατηγορίες, γεγονός που η εφημερίδα αποκρύπτει σκοπίμως και δολίως.

Σε πείσμα των προπαγανδιστικών μηχανισμών που ανακαλύπτουν καθημερινά σκάνδαλα σε νόμιμες διαδικασίες, οι εργασίες στο νέο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης της ΔΥΠΑ προχωρούν κανονικά με έλεγχο, διαφάνεια και πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών», αναφέρει η ΔΥΠΑ.