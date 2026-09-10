Βαριές απώλειες -5% στα μέταλλα - Πτώση πάνω από 1% ο χρυσός

«Κατακόκκινα» είναι τα μέταλλα την Πέμπτη, καθώς σημειώνουν σημαντικές απώλειες στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ.

«Κατακόκκινα» είναι τα μέταλλα την Πέμπτη, καθώς σημειώνουν σημαντικές απώλειες στον απόηχο των ισχυρών στοιχείων για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ αλλά και την εντυπωσιακή άνοδο του πετρελαίου, στοιχεία που αυξάνουν τα στοιχήματα της αγοράς για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί 1,33% στα 4.400,32 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ σημειώνουν πτώση 1,12% στα 4.410,30 δολάρια.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, οι απώλειες κυμαίνονται στα επίπεδα του -5%. Ειδικότερα, η τιμή spot στο ασήμι υποχωρεί 5,64 στα 64,77 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα χάνει 5,56% στα 1.811,48 δολάρια και το παλλάδιο διολισθαίνει 5,07% στα 1.311,23 δολάρια.

Αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ για τον μήνα Αύγουστο, με τον δείκτη PPΙ να σημειώνει αύξηση κατά 0,4% για τον μήνα, ποσοστό ευθυιγραμμισμένο με τις προβλέψεις του Dow Jones, όπως ανέφερε την Πέμπτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού «μας λένε κατά κάποιο τρόπο ότι υπήρξε μια μικρή αύξηση του υποκείμενου πληθωρισμού στην οικονομία των ΗΠΑ, και ένα μέρος αυτού οφείλεται στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας», δήλωσε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στο Capital.com.

Οι traders αποτιμούν πλέον μια πιθανότητα 70% για αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, από 62% πριν από τα δεδομένα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool. Η πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίασή της στις 15-16 Σεπτεμβρίου και για το υπόλοιπο του έτους.

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε άνοδο, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου ακριβότερα σε άλλα νομίσματα, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ άσκησαν περαιτέρω πίεση στον χρυσό.

Τα ομόλογα αντανακλούν τις πιο επίμονες και υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες βλέπουν τις τιμές του χρυσού να μειώνονται, πρόσθεσε ο Ρόντα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4% την Πέμπτη, με το αργό πετρέλαιο αναφοράς Brent να φτάνει τα 105 δολάρια το βαρέλι, μετά τη μεγαλύτερη αύξηση των επιθέσεων σε ναυτιλία από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν που προκάλεσε ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά.