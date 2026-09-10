ΔΝΤ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται στο 3% το 2026, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε την Πέμπτη ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αντέξει το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει, μεγαλύτερη της αναμενόμενης, αντοχή στο ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ταμείου Τζούλι Κόζακ, η παγκόσμια οικονομική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3% το 2026, ωστόσο το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές και το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο δεν έχει τελειώσει, σημείωσε η Κόζακ. Παράλληλα, οι πιέσεις για το παγκόσμιο χρέος εντείνονται, ενώ η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού λόγω της κρίσης κόστους διαβίωσης του 2022 έχει ανακοπεί, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ανθεκτικότητα παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

«Μέχρι στιγμής, παρά τους έξι μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα», δήλωσε η Κόζακ, προσθέτοντας ότι η αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου επέτρεψε σε ορισμένες χώρες να αντιμετωπίσουν τους ενεργειακούς κραδασμούς που προκάλεσε ο πόλεμος, ενώ άλλες στράφηκαν σε νέες πηγές ενέργειας ή έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης.

«Παραμένουμε σε τροχιά για παγκόσμια ανάπτυξη της τάξης του 3%, ωστόσο η αβεβαιότητα, όπως επισημαίνουμε εδώ και αρκετό καιρό, εξακολουθεί να παραμένει υψηλή», ανέφερε.

Τον Ιούλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε εκ νέου οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, στο υποτονικό 3,0%, έναντι μέσου ρυθμού ανάπτυξης 3,5% που καταγράφηκε το 2024 και το 2025.