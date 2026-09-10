Χρηματιστήριο: Κράτησε «επαφή» με τις 2.700 μονάδες

Σε επαφή με τις 2.700 μονάδες παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης, με φόντο τη νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ και το νέο άλμα του πετρελαίου. Εύθραυστο κλίμα στις διεθνείς αγορές, ενώ η Λεωφόρος Αθηνών πορεύεται σε ρυθμούς αναβάθμισης.

Σε επαφή με τις 2.700 μονάδες παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας οριακές απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο τη νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ, το νέο άλμα του πετρελαίου και το εύθραυστο κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Η τιμή του Brent, που από χθες ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, σήμερα σημείωσε νέα μεγάλη άνοδο και έφτασε μια ανάσα από τα 106 δολάρια.

Ενώ η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι προετοιμάζεται για μια πιο έντονη φάση της σύγκρουσης, αυτή συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από τη διμερή αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν. Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΤ προχώρησε σήμερα σε νέα αύξηση επιτοκίων, η οποία εξακολουθεί να εμπίπτει στην κατηγορία της «προληπτικής» αύξησης. Πρόκειται δηλαδή για μια κίνηση που αποσκοπεί στο να διατηρηθεί η ΕΚΤ μπροστά από τις εξελίξεις και να αποτρέψει τη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στην ευρύτερη οικονομία. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η σημερινή αύξηση επιτοκίων ήταν σχεδόν αυτονόητη και δεν προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις, καθώς το επιτόκιο του ευρώ βρίσκεται πια στο άνω άκρο του εύρους που η ίδια η ΕΚΤ χαρακτηρίζει «ουδέτερο».

Αν και η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλούν περισσότερες από δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τα μέσα του επόμενου έτους, με συνολική αύξηση 85 μονάδων βάσης, σήμερα η Κριστόν Λαγκάρντ περιορίστηκε να σχολιάσει ότι οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την οικονομική ανάπτυξη και, όπως αναμενόταν, επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν δεσμεύονται σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων».

Σε ό,τι αφορά τη Fed, τα futures αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, με τα αυριανά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου να θεωρούνται καθοριστικά για την απόφαση.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν επιφυλακτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί περί του 0,47% στο κλείσιμο του ΧΑ, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 0,35% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί σε ποσοστό 0,48%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.697,58 μονάδες με οριακές απώλειες 0,15%, μετά από 17 εναλλαγές προσήμου σε εύρος διακύμανσης περίπου 29 μονάδων.

Ο τζίρος ξανά αυξημένος, διαμορφώθηκε σε 397,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα αυξημένη και η δραστηριότητα μέσω πακέτων, με προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 62,16 εκατ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος είχε η Εθνική, όπου μέσω δέκα πακέτων άλλαξαν χέρια περίπου 1,74 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 30,66 εκατ. ευρώ. Σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε επίσης στη Eurobank, με πακέτα 6,99 εκατ. ευρώ, και στην CrediaBank, όπου διακινήθηκαν μέσω τεσσάρων πακέτων 5,62 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 5,50 εκατ. ευρώ.

Σε θετικό έδαφος έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,45% στις 3.200,83 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Optima Bank, με άλμα 5,45% στα 12,76 ευρώ, και ακολούθησαν η Alpha Bank (+1,72%), η Τράπεζα Κύπρου (+0,96%) και η Εθνική (+0,32%). Στον αντίποδα, με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Eurobank (-0,53%), Τρ. Πειραιώς (-0,33%) και CrediaBank (-0,10%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,9 με 38 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 71 σε αρνητικό και 42 αμετάβλητους.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο τίτλος του ΔΑΑ, ενισχυμένος 3,95% στα 10,80 ευρώ, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κέρδη 2,80% στα 45,56 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,81%), Allwyn (+0,69%) και Helleniq Energy (+0,39%), ενώ αμετάβλητες ολοκλήρωσαν η ElvalHalcor στα 3,64 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ στα 12,02 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Motor Oil, η οποία υποχώρησε 3,57% στα 64,80 ευρώ, και ακολούθησαν οι Cenergy (-2,85%), Lamda Development (-2,27%), ΟΤΕ (-1,89%), Viohalco (-1,87%), Aktor (-1,57%), Aegean (-1,36%), Τιτάν (-1,24%) και Metlen (-1,04%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι Coca-Cola HBC (-0,57%) και Jumbo (-0,15%).

Στην κορυφή της συναλλακτικής δραστηριότητας βρέθηκαν η Εθνική με 82,58 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 60,69 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 46,44 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 39,14 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 24,28 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 228,85 εκατ. ευρώ.