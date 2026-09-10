Alpha Trust - Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη στα 2,34 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2026

Με όχι τόσο θετικό πρόσημο κινήθηκε το Α' εξάμηνο του έτους για την Alpha Trust - Ανδρομέδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με όχι τόσο θετικό πρόσημο κινήθηκε το Α' εξάμηνο του έτους για την Alpha Trust - Ανδρομέδα, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο σε €2,40 εκατ. έναντι €3,84 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,34 εκατ.

Η μείωση της κερδοφορίας κατά το Α’ εξάμηνο της χρήσης αποδίδεται κυρίως στη μείωση των κερδών από αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη χαμηλότερη απόδοση του χρηματιστηρίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρείας για διανομή μερίσματος δύο φορές το χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 09.09.2026 αποφάσισε να διανείμει πρόσθετο καθαρό μέρισμα από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων ύψους €0,25 ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης. Κατά συνέπεια, οι συνολικές διανομές για το έτος θα ανέλθουν στα €0,67 ανά μετοχή, το οποίο ανεβάζει τη συνολική μερισματική απόδοση στο 7,6%. Να σημειωθεί, ότι η μερισματική απόδοση της μετοχής για μια ακόμα φορά, ξεπερνά κατά πολύ την αναμενόμενη μέση μερισματική απόδοση του Euronext Athens.

Για την περίοδο από 01.01.2026 έως 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 6,32% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται την 30.06.2026, σε €39,17 εκ. ή €10,43 ανά μετοχή. Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν στις 30.06.2026, στο Euronext Athens, με έκπτωση (discount) 19,68%.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 30.06.2026 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Euronext Athens κατά 96,82%, τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 0,82%, επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 0,81% και μετρητά 1,56%.