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Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 34 τραυματίες σε ρωσική επιδρομή σε εμπορικό κέντρο

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Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 34 τραυματίες σε ρωσική επιδρομή σε εμπορικό κέντρο
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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάβλογκραντ.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάβλογκραντ, στην ανατολική-κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.

Ένα παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών, ανέφεραν περιφερειακοί εισαγγελείς στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Νεκροί
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