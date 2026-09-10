Λάιεν για την 11η Σεπτεμβρίου: «Σε στιγμές κινδύνου, οι συμμαχίες και η ενότητά μας έχουν σημασία»

Με αφορμή την συμπλήρωση των 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τιμά τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων.

Με αφορμή την συμπλήρωση των 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τιμά τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων και αναφέρεται στη διαχρονική σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων.

Στη δήλωσή της, υπογράμμισε ότι η 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε κομβικό γεγονός που ανέδειξε τη σημασία των συμμαχιών και της συλλογικής ασφάλειας, ενώ τόνισε πως παρά τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενότητα και η υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας παραμένουν απαραίτητες.

Αναλυτικά η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Πριν από 25 χρόνια, ο κόσμος στάθηκε ακίνητος. Κολλημένοι στις οθόνες, παρακολουθούσαμε με τρόμο και δυσπιστία την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Σήμερα, θυμόμαστε. Τα σχεδόν 3.000 άτομα που έφυγαν από το σπίτι τους εκείνο το πρωί και δεν επέστρεψαν ποτέ. Τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς και τους πρώτους ανταποκριτές που έτρεξαν μέσα στον καπνό και τη σκόνη και έσωσαν αμέτρητες ζωές. Τις οικογένειες που φέρουν το βάρος της απώλειας εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα.

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν το πιο καθοριστικό γεγονός της αλλαγής του αιώνα.

Και αναβίωσε τη σημασία των συμμαχιών και της συλλογικής ασφάλειας. Η Ευρώπη κατάλαβε αμέσως ποια ήταν η θέση της. Σταθήκαμε στο πλευρό της Αμερικής. Για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5. Μια επίθεση εναντίον ενός ήταν επίθεση εναντίον όλων. Σταθήκαμε ενωμένοι για την υπεράσπιση των αρχών που μας ενώνουν πέρα από τον Ατλαντικό: την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Όσοι διέπραξαν τις επιθέσεις ήθελαν να σπείρουν τον φόβο πολύ πέρα από τη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και την Πενσυλβάνια. 25 χρόνια αργότερα, γνωρίζουμε ότι απέτυχαν. Οι δημοκρατίες μας άντεξαν. Οι κοινωνίες μας παρέμειναν ελεύθερες. Και η ιδεολογία της τρομοκρατίας δεν κατάφερε να επιβάλει την κυριαρχία της στον κόσμο μας.

Σήμερα, οι απειλές που αντιμετωπίζουμε έχουν αλλάξει. Ζούμε και πάλι σε ταραγμένα γεωπολιτικά νερά, που χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, τον πόλεμο και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών. Όμως, το δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένει. Σε στιγμές κινδύνου, οι συμμαχίες μας έχουν σημασία. Η ενότητά μας έχει σημασία. Και οι αξίες που επιλέγουμε να υπερασπιστούμε έχουν σημασία.

Εκεί όπου κάποτε στέκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, δύο στήλες φωτός υψώνονται πλέον στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Αψηφούν τη λήθη. Φέρουν τη μνήμη όσων χάσαμε. Και μας υπενθυμίζουν ότι το φως θριαμβεύει ακόμη και στις πιο σκοτεινές μέρες.