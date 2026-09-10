Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από τους ιρανικούς βομβαρδισμούς στην Ιορδανία

Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Αεροπορική Βάση Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας αυτήν την εβδομάδα.

Τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Αεροπορική Βάση Μουαφάκ Σάλτι της Ιορδανίας αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Ο αμερικανικός στρατός είχε υποστεί υλικές ζημιές και πριν από τα ιρανικά πλήγματα της Τρίτης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η καταστροφή περισσότερων από 24 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η απώλεια αεροπλάνων λόγω ατυχημάτων και τα πλήγματα του Ιράν σε μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου που χρονολογείται από τον περασμένο Μάιο, 42 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν ήδη καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές στον πόλεμο με το Ιράν. Από την έναρξη του πολέμου, 18 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 τραυματίστηκαν.

Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι στην ιρανική επίθεση χτυπήθηκε ένα A-10 Thunderbolt II, (αποκαλείται και Warthog) με αποτέλεσμα να χάσει ένα φτερό. Περίπου οκτώ F-15 υπέστησαν μικροζημιές και έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε αυτήν την επίθεση στην αμερικανική βάση της Ιορδανίας αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια, σε απάντηση για τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε ένα πολεμικό πλοίο με βαλλιστικούς πυραύλους τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν περίπου 30 πυραύλους Patriot για να αναχαιτίσουν τα ιρανικά βλήματα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, εν μέσω των ανησυχιών για την επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων. Αν και οι ακριβείς αριθμοί είναι απόρρητοι, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών υπολογίζει ότι περίπου το 65% των πυραύλων αναχαίτισης Patriot χρησιμοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο και έχουν απομείνει λιγότεροι από 850, από 2.330 που διέθεταν οι ΗΠΑ πριν από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ