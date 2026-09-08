Πετρέλαιο: Πάνω από τα 98 δολ. το Brent με φόντο το deal Ιράν-Ομάν για το Ορμούζ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, παράδοσης Νοεμβρίου, σημειώνουν άνοδο 1,31% στα 98,31 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη και να διαπραγματεύονται σε υψηλά έξι εβδομάδων λόγω ανησυχιών για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή μετά τις ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Το Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι traders παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από μία συμφωνία του Ιράν με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν δήλωσε ότι η συμφωνία είναι επικείμενη και θα περιλαμβάνει μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ. Οι δύο χώρες επιδιώκουν να επισημοποιήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα μπορούσαν τελικά να επιβάλουν τέλη διέλευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, παράδοσης Νοεμβρίου, σημειώνουν άνοδο 1,35% στα 98,31 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ, παράδοσης Οκτωβρίου, ενισχύονται 2,39% στα 93,67 δολάρια το βαρέλι.

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, αφού το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο πολεμικά πλοία του Ναυτικού. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ως «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου».

«Αυτή φαίνεται να είναι μια σημαντική κλιμάκωση και οι εντάσεις έχουν για άλλη μια φορά αυξηθεί», δηλώνει ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράις είχε δηλώσει ότι μπορεί να αποδειχθεί αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Οι εντάσεις και οι εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται εκατέρωθεν. «Χτυπήστε τα περιουσιακά μας στοιχεία και θα σας χτυπήσουμε», έγραψε τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Αυτό ήταν μία απάντηση στην ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά πετρελαιοφόρα εάν το Ιράν πυροβολήσει αμερικανικά πλοία.

Το Brent έχει αυξηθεί πάνω από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν πριν από περισσότερους από έξι μήνες, αν και το σημείο αναφοράς είναι πολύ κάτω από το υψηλό των 126 δολαρίων το βαρέλι που είχε σημειωθεί στα τέλη Απριλίου.

Η Goldman Sachs αύξησε τη Δευτέρα τις προβλέψεις της για τις τιμές Brent και WTI κατά 5 δολάρια, στα 85 και 80 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο του 2026 και στα 80 και 75 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα, για το 2027.

Η τράπεζα αναμένει ότι οι διαταραχές στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν το 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Οι αγορές αποτιμούν όλο και περισσότερο μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», επισημαίνει στην ανάλυσή της η Goldman.