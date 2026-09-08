Προς τα 100 δολ. το Brent - Νέο τριετές υψηλό για ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις σταμάτησαν λόγω επιθέσεων από τους Χούθι.

Τελευταία ενημέρωση 17:20

Συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου την Τρίτη και να διαπραγματεύονται σε υψηλά πολλών εβδομάδων, καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις σταμάτησαν λόγω επιθέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, παράδοσης Νοεμβρίου, σημειώνουν άνοδο 1,27% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ, παράδοσης Οκτωβρίου, ενισχύονται 2,01% στα 93,22 δολ. το βαρέλι.

Το Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθλως νωρίτερα σκαρφάλωσε στα 99,22 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου, ενώ το WTI έφτασε τα 94,60 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου.

Νέο υψηλό τριετίας καταγράφουν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς εντείνεται ο αγώνας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Τα συμβόλαια αναφοράς ισχυροποιούνται έως και 3,4% στα 75,10 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου προκειμένου να προσελκύσει περισσότερα φορτία LNG μέσω θαλάσσης. Ωστόσο, με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει έως την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, τα αποθέματα της περιοχής εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των εποχικών επιπέδων.

Σήμερα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι πληρωμένες κατά περίπου 67%, έναντι εποχικού μέσου όρου 83%.

«Καθώς η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου οδεύει προς τον χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα, η δυνατότητά της να απορροφήσει νέους κραδασμούς στην προσφορά ή τη ζήτηση είναι περιορισμένη», υπογραμμίζουν αναλυτές της Timera Energy. Όπως επισημαίνουν: «η Ευρώπη ανεβάζει τις τιμές προκειμένου να ανταγωνιστεί την Ασία για τα διαθέσιμα περιθωριακά φορτία LNG».

Όπως ανακοίνωσε ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, οι δραστηριότητες σταμάτησαν την Τρίτη μετά από επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, οι οποίες τραυμάτισαν 73 ανθρώπους, σε αυτό που οι σαουδαραβικές αρχές χαρακτήρισαν «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν ότι στόχευσαν ξανά το διυλιστήριο Τζαζάν, παραγωγής 400.000 βαρελιών την ημέρα, και τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά. Οι Χούθι επιχειρούν να αποκλείσουν τις ροές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας σε απάντηση στην πολιορκία της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, από το Ριάντ και έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, αφού το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο πολεμικά πλοία του Ναυτικού. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ως «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου».

«Αυτή φαίνεται να είναι μια σημαντική κλιμάκωση και οι εντάσεις έχουν για άλλη μια φορά αυξηθεί», δηλώνει ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράις είχε δηλώσει ότι μπορεί να αποδειχθεί αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Οι εντάσεις και οι εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται εκατέρωθεν. «Χτυπήστε τα περιουσιακά μας στοιχεία και θα σας χτυπήσουμε», έγραψε τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Αυτό ήταν μία απάντηση στην ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά πετρελαιοφόρα εάν το Ιράν πυροβολήσει αμερικανικά πλοία.

Το Brent έχει αυξηθεί πάνω από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν πριν από περισσότερους από έξι μήνες, αν και το σημείο αναφοράς είναι πολύ κάτω από το υψηλό των 126 δολαρίων το βαρέλι που είχε σημειωθεί στα τέλη Απριλίου.

Η Goldman Sachs αύξησε τη Δευτέρα τις προβλέψεις της για τις τιμές Brent και WTI κατά 5 δολάρια, στα 85 και 80 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο του 2026 και στα 80 και 75 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα, για το 2027.

Η τράπεζα αναμένει ότι οι διαταραχές στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν το 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Οι αγορές αποτιμούν όλο και περισσότερο μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», επισημαίνει στην ανάλυσή της η Goldman.