Τραμπ προς Fed: «Μειώστε τα επιτόκια ή τέλος οι συναλλαγές με χώρες που έχουμε εμπορικό έλλειμμα»

Ο Τραμπ προέτρεψε την κεντρική τράπεζα και τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, να «συνέλθουν» και να μειώσουν τα επιτόκια.

Κάλεσμα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλιώς απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τις χώρες που οι ΗΠΑ παρουσιάζουν εμπορικό έλλειμμα.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο Truth Social, μετά τα καλύτερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση, ο Τραμπ προέτρεψε την κεντρική τράπεζα και τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, να «συνέλθουν», να «γίνουν πατριώτες» και να μειώσουν τα επιτόκια.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Μόλις ανακοινώθηκαν εξαιρετικά στοιχεία για την απασχόληση που ξεπέρασαν κατά δύο και τρεις φορές όλες τις εκτιμήσεις (εκτός από τη δική μου). Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμη! Οι εργοδότες πρόσθεσαν 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο. Μειώστε τα επιτόκια γιατί οι ΗΠΑ είναι πλέον πολύ ισχυρότερος δανειολήπτης από ότι πριν λίγο καιρό! Μία ισχυρή χώρα σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια - έτσι είναι καλύτερος πιστωτικός δανειολήπτης...πολύ απλό! Θα πρέπει να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, όπως «παλιά».

Αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνούσαν να έχουν τα τεράστια πλεονάσματά τους, και μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό άμεσα, δεν θα θεωρούνταν πλέον οικονομική ελίτ! Μειώστε τα επιτόκια ή σταματάω να συναλλάσσομαι με χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικό έλλειμμα, κάτι που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με την παράλογη και εξαιρετικά δαπανηρή του απόφαση για τους δασμούς αναγνώρισε ξεκάθαρα ότι «ο πρόεδρος» έχει ξεκάθαρα το δικαίωμα να κάνει. Είναι καλύτερο από τους δασμούς!

Το διοικητικό συμβούλιο της Fed, υπό τον νέο σπουδαίο ηγέτη του, πρέπει να βάλει μυαλό. Γίνετε πατριώτες για αλλαγή. Τα υψηλά επιτόκια θέτουν τις ΗΠΑ σε πολύ άδικη μειονεκτική θέση και δεν θα το επιτρέψω να συμβεί!».