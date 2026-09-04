Wall Street: Υποχωρεί ο Dow με φόντο την ισχυρή αγορά εργασίας

Οι επενδυτές αξιολογούν την απροσδόκητα ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Μεικτή εικόνα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αξιολογούν την απροσδόκητα ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, η αγορά εργασίας πρόσθεσε 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, με τους οικονομολόγους σε έρευνα του Dow Jones να ανέμεναν άνοδο κατά 53.000. Οι απρόσμενα περισσότερες θέσεις που δημιουργήθηκαν, εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα, αντιστάθμισαν την καλοκαιρινή «βουτιά» στις προσλήψεις, ενώ το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό.

Υπό αυτόν το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,28% στις 53.538 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,13% στις 7.737 μονάδες ενώ ο Nasdaq είναι «πράσινος», ανεβαίνοντας 0,09%, στις 26.607 μονάδες. Χθες ο Dow σημείωσε την καλύτερη ημέρα του από τις 4 Αυγούστου, ενώ και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου υποχώρησαν μετά τη δήλωση του διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, ότι θα υποστηρίξει τα επιτόκια στο τρέχον εύρος-στόχο τους, από 3,5% έως 3,75%, στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, οι αποδόσεις ανεβαίνουν, με εκείνη του 2ετούς ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025. Οι προσδοκίες ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια σε μερικές εβδομάδες αυξήθηκαν, καθώς οι traders αποτιμούν πλέον πιθανότητα 58% για αύξηση, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες ήταν στο 49,4% πριν από μια ημέρα.

«Μια ανοδική έκπληξη στις μισθοδοσίες πιθανότατα θα εντείνει τις ανησυχίες για μια αύξηση των επιτοκίων, ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε η Έλεν Ζέντνερ, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής στην Morgan Stanley Wealth Management. «Εάν αυτά τα στοιχεία είναι πιο 'ψυχρά' από το αναμενόμενο, η Fed πιθανότατα θα νιώσει άνετα να προεξοφλίσει πιθανώς πληθωριστικά σήματα που προέρχονται από την αγορά εργασίας» τόνισε.

Επίσης, την συνηθισμένη του παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ όσο αφορά τα επιτόκια, καθώς απηύθυνε νέο κάλεσμα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να τα μειώσει, απειλώντας πως θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τις χώρες που οι ΗΠΑ παρουσιάζουν εμπορικό έλλειμμα.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο Truth Social, μετά τα καλύτερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση, ο Τραμπ προέτρεψε την κεντρική τράπεζα και τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, να «συνέλθουν», να «γίνουν πατριώτες» και να μειώσουν τα επιτόκια.

Σε μεμονωμένες κινήσεις μετοχών, η μετοχή της Lululemon υποχωρεί 16% αφότου η εταιρεία αθλητικών ειδών ένδυσης μείωσε τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τα κέρδη, και τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου μειώθηκαν. Για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, η Lululemon αναμένει έσοδα μεταξύ 2,29 δισ. δολαρίων και 2,32 δισ. δολαρίων, που ισοδυναμεί με βουτιά περίπου 10% έως 11% από το προηγούμενο έτος, με κέρδη 93 σεντς έως 98 σεντς ανά μετοχή για την περίοδο.

H μετοχή της Adobe υποχωρεί άνω του 7% μετά την είδηση πως ο Ανίλ Τσακραβάρθυ θα είναι ο επόμενος CEO της Adobe, στη θέση του Σαντάνου Ναραγέν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα φέτος. Ο Ανίλ Τσακραβάρθυ, που πρόσφατα διετέλεσε πρόεδρος της εμπειρίας πελατών και επικεφαλής των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της Adobe, θα αναλάβει τα ηνία την 1η Δεκεμβρίου, ενώ θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό της συμβούλιο.