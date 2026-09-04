Τρίτη συναπτή εβδομάδα κερδών για το Bitcoin

Το Bitcoin βρισκόταν σε ύφεση για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους, διαπραγματευόμενο περίπου στην περιοχή των 60.000 έως 70.000 δολαρίων από τις αρχές Ιουνίου.

Στην τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα εβδομάδα του, βαδίζει το Βitcoin καθώς οι traders αναζητούν καταφύγιο εν μέσω ασταθών κινήσεων στις αγορές μετοχών, συναλλάγματος και ομολόγων.

Η ναυαρχίδα των crypto έχει σημειώσει άνοδο 4,6% στην εβδομάδα μέχρι σήμερα και έφτασε στο ορόσημο των 82.272,31 δολαρίων ενδοσυνεδριακά, σε υψηλό από τις 11 Μαΐου και τα 82.499,99 δολάρια. Πλέον υποχωρεί 2,62% στα 79.245 δολάρια.

Άλλα κρυπτονομίσματα επίσης καταγράφουν εβδομαδιαία κέρδη: Το Ether έφτασε στο όριο των 2.545,62 δολαρίων την Παρασκευή, υψηλό από τις 27 Αυγούστου ενώ το Solana εκτοξεύτηκε στα 105,70 δολάρια, στην υψηλότερη τιμή του από τις 31 Αυγούστου. Τώρα, χάνουν 2,66% στα 2.499 και -3,5% στα 101,6 δολάρια αντίστοιχα.

Το Bitcoin βρισκόταν σε ύφεση για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους, διαπραγματευόμενο περίπου στην περιοχή των 60.000 έως 70.000 δολαρίων από τις αρχές Ιουνίου.

Ωστόσο, ξεπέρασε τα 70.000 δολάρια στα τέλη Αυγούστου και έκτοτε συνέχισε να ανεβαίνει, καθώς το λεγόμενο debasement trade - μια στρατηγική κατά την οποία οι επενδυτές απομακρύνονται από τα δολάρια και καταφεύγουν σε assets όπως τα κρυπτονομίσματα ή ο χρυσός - ανέκτησε τη δυναμική του.

«Η άνοδος της τιμής σημειώθηκε προς τα τέλη Αυγούστου με την επανεμφάνιση του debasement trade, το οποίο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για το Bitcoin - το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις αγορές ομολόγων, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις μειώθηκαν, το δολάριο εξασθένησε και το BTC και ο χρυσός κινήθηκαν υψηλότερα», τόνισε η Ντομινίκα Νεστάρκοβα, εκτελεστική διευθύντρια ψηφιακών assets της Goldman Sachs.