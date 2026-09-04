Νέο ρεκόρ για την τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ

Οι οδηγοί φορτηγών στις ΗΠΑ πληρώνουν κατά μέσο όρο 5,85 δολάρια το γαλόνι, αύξηση σχεδόν 60% από πέρυσι. Πρώτη η Καλιφόρνια με 7,7 δολάρια.

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε την Παρασκευή η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ, καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν πλήττουν τα διυλιστήρια, προκαλώντας μια παγκόσμια κρίση εφοδιασμού.

Οι οδηγοί φορτηγών στις ΗΠΑ πληρώνουν κατά μέσο όρο 5,85 δολάρια το γαλόνι σε εθνικό επίπεδο, αύξηση σχεδόν 60% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όταν το ντίζελ κόστιζε 3,71 δολάρια το γαλόνι. Στην Καλιφόρνια, το ντίζελ κοστίζει 7,70 δολάρια το γαλόνι, σχεδόν 2 δολάρια περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι τιμές του ντίζελ τροφοδοτούν άμεσα τον πληθωρισμό, τόνισε ο Τζιν Κίλνταφ, συνεργάτης της Again Capital. «Μπορείτε να κάνετε όλες τις εικονικές αγορές που θέλετε, όλα θα έρθουν στο σπίτι σας με ένα φορτηγό που λειτουργούσε με ντίζελ, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψετε», υπογράμμισε στο CNBC.

«Το ντίζελ είναι το καύσιμο που είναι πιο ενσωματωμένο στην οικονομία, περισσότερο από τις τιμές της βενζίνης» επεσήμανε ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής της Rapidan Energy. Το ντίζελ χρησιμοποιείται «στις μεταφορές, χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, χρησιμοποιείται στη γεωργία, χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές χρήσεις», πρόσθεσε.

«Είναι το σημαντικό μακρο-καύσιμο που πρέπει να παρακολουθούμε», κατέληξε. Οι υψηλότερες τιμές έρχονται καθώς η Ουκρανία πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια, αναγκάζοντας τη Μόσχα να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ.

Τα διυλιστήρια είναι επίσης εκτός λειτουργίας στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθέσεων του Ιράν σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και στις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές. Οι πόλεμοι έχουν κλείσει διυλιστήρια με περίπου 5 εκατ. βαρέλια ημερήσιας δυναμικότητας, επεσήμανε ο Γκάρι Σίμονς, Διευθύνων Σύμβουλος της Valero.

«Τα βασικά στοιχεία της διύλισης είναι πολύ σφιχτά και γίνονται όλο και χειρότερα με τα προβλήματα στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή», εκτίμησε ο Μπράιαν Μαντέλ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος μάρκετινγκ στην Philliips 66.

Περίπου το 8% του ντίζελ που απαιτείται για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης των 28 εκατ. βαρελιών την ημέρα έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή, συμπλήρωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Η απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ από τη Ρωσία επηρεάζει περίπου 800.000 βαρέλια εφοδιασμού, ενώ οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ έχουν διαταράξει περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια, αποσφαήνισε ενώ, οι Χούθι έπληξαν το διυλιστήριο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο παράγει περίπου 200.000 βαρέλια.

«Το ντίζελ είναι ένας κρυφός φόρος, Το υψηλότερο κόστος καυσίμων μετακυλίεται στον καταναλωτή με τη μορφή αυξημένων τιμών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραδίδονται με φορτηγά και τρένα» ξεκαθάρισε.