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Επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματισμένο αστυνομικό - Πυροβολήθηκε ο δράστης

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Επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματισμένο αστυνομικό - Πυροβολήθηκε ο δράστης
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Συναγερμός σήμανε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο αστυνομικών από άνδρα.

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος δύο αστυνομικών στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι κατά του σκοπού και του αξιωματικού υπηρεσίας του Τμήματος. Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

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