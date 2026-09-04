Τέταρτη εβδομάδα ανόδου για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου TTF, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, κινούνται στα 72,06 ευρώ ανά μεγαβατώρα με κέρδη πάνω από 7% για την εβδομάδα.

Προς τέταρτη εβδομαδιαία του άνοδο κατευθύνεται το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, καθώς οι νέες μάχες στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού και τα αποθέματα καυσίμων ενόψει του χειμώνα.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF, τα οποία θεωρούνται σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, κινούνται στα 72,06 ευρώ ανά μεγαβατώρα με κέρδη πάνω από 7% για την εβδομάδα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία εκτοξεύτηκαν σε υψηλά τριών και πλέον ετών τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ενέτειναν τις στρατιωτικές επιθέσεις μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του πετρελαίου και LNG διεθνώς μεταφέρονταν από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ στις παγκόσμιες αγορές. Ενώ ορισμένα πλοία αργού συνεχίζουν να διέρχονται από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό, οι εξαγωγές LNG του Κατάρ μέσω του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά ελάχιστες.

Η Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου καθώς η περίοδος θέρμανσης πλησιάζει γρήγορα. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων είναι γεμάτες μόνο περίπου 66%, το χαμηλότερο εποχιακό επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο έντονη στη Γερμανία, όπου οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες κατά 54%. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται να εξακολουθούν να φορτώνουν LNG σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο παρά τις διαταραχές, αλλά οι συνολικές ροές παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

«Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο ανατρέπει τις ελπίδες για οποιαδήποτε ανάκαμψη στις εξαγωγές LNG», ανέφερε η ING. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας είναι πιθανό να ενταθεί καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, «ειδικά εάν το LNG του Κατάρ απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό απόν από την αγορά μέχρι το τέλος του έτους» κατέληξε η ολλανδική τράπεζα.