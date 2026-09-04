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Κύπρος: Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας

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Κύπρος: Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας
Φωτογραφία @associatedpress
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Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12.

Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Ουστέλ ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR, ανήκουν και οι δύο σε γυναίκες. Πρόσθεσε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

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