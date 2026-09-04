Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 218,91 χιλ. ευρώ, έναντι 162,10 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35,05%.

Στα 2,27 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλο εργασιών η Softweb για το α' εξάμηνο, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 56,97%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 321,64 χιλ. ευρώ, έναντι 215,52 χιλ. ευρώ, αυξημένο κατά 49,24%, ενώ το EBIT ανήλθε σε 240,71 χιλ. ευρώ, έναντι 171,14 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 40,65%.

Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 218,91 χιλ. ευρώ, έναντι 162,10 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35,05%.

Παράλληλα, η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω. Τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 30.06.2026 ανήλθαν σε 1,115 εκατ. ευρώ, έναντι 996,09 χιλ. ευρώ την 31.12.2025, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 3,866 εκατ. ευρώ, έναντι 2,318 εκατ. ευρώ την 31.12.2025. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 2,20, έναντι 2,03 στο τέλος του 2025. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει τραπεζικό δανεισμό.

Ενοποίηση και ενιαία λειτουργία του Ομίλου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2026, ο Όμιλος Softweb εργάστηκε εντατικά για την περαιτέρω ενοποίηση των εταιρειών και των δραστηριοτήτων του, λειτουργώντας πλέον ως ένας ενιαίος επιχειρησιακός οργανισμός. Οι εταιρείες και οι ομάδες του Ομίλου στεγάζονται σε κοινές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λειτουργούν υπό κοινή διοικητική και επιχειρησιακή κατεύθυνση, με ενιαίες πολιτικές και διαδικασίες και συνεχή διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων.

Παράλληλα, αναπτύσσονται και υλοποιούνται κοινά έργα σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, αξιοποιώντας συνδυαστικά το πελατολόγιο και τις διαφορετικές εξειδικεύσεις των εταιρειών του Ομίλου.

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο αναπτυξιακό πλάνο που έχουμε θέσει για τον Όμιλο Softweb. Έχοντας διευρύνει σημαντικά το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων μας, περνάμε πλέον σε μία ιδιαίτερα σημαντική φάση για την εξέλιξη του Ομίλου, με βασική κατεύθυνση την περαιτέρω ενοποίηση των θυγατρικών μας και την αξιοποίηση των συνεργειών που δημιουργούνται μεταξύ τους.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε έναν ενιαίο και ισχυρό τεχνολογικό Όμιλο, δημιουργώντας τα κατάλληλα επιχειρηματικά και οικονομικά μεγέθη που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις και να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τα επόμενα χρόνια».