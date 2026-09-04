ByteDance: Εξασφάλισε δάνειο 29,6 δισ. δολ. για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

H ByteDance, o κινέζικος κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξασφάλισε το εντυπωσιακό δάνειο των 29,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

H ByteDance, o κινέζικος κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξασφάλισε το εντυπωσιακό δάνειο των 29,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Το δάνειο, που θα εξασφαλίσουν σχεδόν 30 τράπεζες, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που χορηγήθηκε στην Ασία φέτος, αφού η SoftBank συγκέντρωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο για να ενισχύσει τις επενδύσεις στην OpenAI. Τα αστρονομικά ποσά υπογραμμίζουν τον ενθουσιασμό επενδυτών και δανειστών για τον τομέα που απαιτεί συνεχώς αυξανόμενα κεφάλαια. Κινέζικες, αμερικανικές, ευρωπαϊκές και σιγκαπουριανές τράπεζες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, ανέφεραν οι πηγές.

Ο ιδιοκτήτης των δημοφιλών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Douyin και TikTok αύξησε τον αρχικό στόχο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από την εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους δανειστές, δήλωσαν οι πηγές.

Η ByteDance δήλωσε στους δανειστές ότι η χρηματοδότηση θα προορίζεται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ωστόσο οι πηγές δήλωσαν ότι τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν κυρίως τα σχέδια της εταιρείας που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ByteDance έχει αυξήσει τις δαπάνες της για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Reuters ανέφερε τον Ιούνιο ότι η τεχνολογική εταιρεία βρισκόταν σε συνομιλίες με την Iluvatar CoreX, με έδρα τη Σαγκάη, για την αγορά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και εξετάζει επίσης μια παρόμοια συμφωνία με την Baidu.

«Είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο δάνειο χωρίς εξασφάλιση», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι τράπεζες ουσιαστικά βασίζονται αποκλειστικά στο όνομα της ByteDance» τόνισαν.