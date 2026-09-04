Γεωργιάδης: «Συντελείται μία μικρή επανάσταση στην Υγεία» - Οι αλλαγές στο ΕΣΥ και ο επόμενος στόχος

Στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τομέα της Υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά και στους στόχους για την επόμενη ημέρα, αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τομέα της Υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά και στους στόχους για την επόμενη ημέρα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο πλαίσιο «The Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit - Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe»

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος ήταν η απορρόφηση των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου, με το υπουργείο Υγείας να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και να αναδεικνύεται «πρωταθλητής». Οι πόροι κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, με 93 από τα 127 νοσοκομεία να έχουν ήδη ανακαινιστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεωργιάδης στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της πρόληψης. Μέσω του προγράμματος, όπως ανέφερε, 6,7 εκατομμύρια πολίτες προχώρησαν σε προληπτικούς ελέγχους για διάφορες μορφές καρκίνου και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία του ψηφιακού φακέλου υγείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους πολίτες μέσω της εφαρμογής MyHealth App, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά σε ένα σημείο τα ιατρικά τους δεδομένα.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης την έναρξη συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο δήμων σχετικά με τις χρόνιες νόσους. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η αξιοποίηση των δεδομένων για τη λήψη πιο στοχευμένων αποφάσεων στον τομέα της Υγείας.

«Έχει σημειωθεί μια μικρή επανάσταση στον τομέα της Υγείας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η έκταση των αλλαγών δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως αντιληπτή από όλους τους πολίτες.

Αναφερόμενος στην υψηλή ιδιωτική συμμετοχή στις δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα, ο υπουργός υποστήριξε ότι αυτό συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα δεν απαιτείται παραπεμπτικό από γενικό γιατρό προκειμένου ο πολίτης να απευθυνθεί σε ειδικό γιατρό, ενώ αντίστοιχα μπορεί να πραγματοποιήσει ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με μικρή οικονομική συμμετοχή.

Ως παράδειγμα διαφορετικής πρακτικής ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως είπε, για την πρόσβαση σε ειδικό γιατρό ή για την εισαγωγή σε νοσοκομείο απαιτείται παραπομπή από γενικό γιατρό.

Αυτό το σύστημα δεν θα αλλάξει. Η γρήγορη πρόσβαση στο σύστημα Υγείας με μικρή οικονομική συμμετοχή είναι σημαντική, ανέφερε ο υπουργός, εκτιμώντας ότι ούτε οι πολίτες θα επιθυμούσαν την αλλαγή ενός συστήματος που τους προσφέρει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας σήμερα είναι σημαντικά καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν.

«Αν παρακολουθήσετε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι κατά παράδοση πρώτο ή δεύτερο θέμα στις δημοσκοπήσεις είναι η Υγεία», ανέφερε. Ωστόσο, όπως σημείωσε, σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όταν οι πολίτες κλήθηκαν να αναφέρουν τους δύο τομείς που θεωρούν ότι αποτελούν πρόβλημα, η Υγεία δεν περιλαμβανόταν στις απαντήσεις.

«Ήταν σχεδόν θαύμα η απάντηση», σημειώνοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος για την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.

Για το μέλλον ο κ. Γεωργιάδης έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του μεγάλου όγκου δεδομένων που πλέον συλλέγονται στον χώρο της Υγείας, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό του ατομικού φακέλου υγείας, με προοπτική να φτάσει έως και στη γονιδιακή διάγνωση του πληθυσμού.

«Κάτι τέτοιο θα πρόσφερε πολλά στον φάκελο υγείας και θα μπορούσαμε πραγματικά τότε να έχουμε τεράστιες δυνατότητες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ