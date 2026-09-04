Πυρκαγιά στις περιοχές Θίνες Ηλείας και Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες, του Βαρθολομιού, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Φωτιά και στην περιοχή Λεσίνι

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Λεσίνι, του δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ