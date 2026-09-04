Ρωσική επίθεση στην έδρα της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας - Ο Ζελένσκι υπόσχεται αντίποινα

Ρωσική επίθεση με drone έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση 17:30

Ρωσική επίθεση με drone έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποσχέθηκε αντίποινα καθώς η Μόσχα συνέχισε τις διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις της στην πρωτεύουσα για 10η ημέρα.

«Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο X, αφού μίλησε με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. «Το drone στόχευε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας μέσα σε αυτό το κτίριο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πόκλαντ δεν βρισκόταν στο γραφείο του τη στιγμή της επιδρομής.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτήν την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν επανειλημμένα σήμερα στην πρωτεύουσα, καθώς η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις της drones και πυραύλους κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της ημέρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι διέταξε «μια κατάλληλη, απτή απάντηση και, εφόσον είναι δυνατόν, μια απάντηση αντάξια αυτής της επίθεσης, προς τους Ρώσους μόλις όλα είναι έτοιμα».

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα. «Η ρωσική επίθεση στην έδρα της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας αποτελεί σημαντική κλιμάκωση που απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις», δήλωσε στο X. «Η Μόσχα εξαπέλυσε αυτό το πλήγμα κατά τη διάρκεια μιας νέας προσπάθειας προώθησης για ειρήνη - εκθέτοντας έτσι την πραγματική απόρριψη της διπλωματίας», είπε.

Κατά τη διάρκεια περισσότερων από τεσσεράμισι ετών πολέμου με τη Ρωσία, ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια σπάνια έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η SBU είναι ζωτικής σημασίας για τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας, καθώς εκτελεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς για να καταστρέψει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και τις ενεργειακές της υποδομές.

Η SBU είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας, όπως ο βομβαρδισμός μιας ρωσικής γέφυρας προς την κατεχόμενη Κριμαία το 2022 και μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2025, με την κωδική ονομασία Ιστός Αράχνης, που έπληξε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Θεωρείται επίσης ευρέως ως ηγετικός παράγοντας σε μια εκστρατεία μυστικών δολοφονιών ανώτερων Ρώσων στρατιωτικών και άλλων προσωπικοτήτων που κατηγορούνται από την Ουκρανία για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Η Ρωσία έχει καταδικάσει αυτές τις δολοφονίες ως τρομοκρατικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ