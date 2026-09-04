Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης: Δηλώσεις από Πιερρακάκη - Πιτσιλή

Αλλαγή οργανωτικού μοντέλου. Λιγότερες μετακινήσεις, ταχύτερη εξυπηρέτηση. Στήριξη στην ΑΑΔΕ. Oι ομιλίες στα εγκαίνια.

Στη σημασία του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης και στη συμβολή του νέου Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΕΘΟΟ χαρακτήρισε τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη οδηγήσει σε λιγότερη γραφειοκρατία, περιορισμό της ταλαιπωρίας και μεγαλύτερο σεβασμό προς τον πολίτη.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη του υπουργείου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ανεξαρτησία της Αρχής, υπάρχει κοινός στόχος για τη δημιουργία μιας φορολογικής διοίκησης σύγχρονης, αποτελεσματικής και φιλικής προς όλους.

Όπως σημείωσε, η σχέση των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση είναι μία από τις πιο συχνές και κρίσιμες σχέσεις τους με το κράτος. Για τον λόγο αυτό, ο τρόπος λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών επηρεάζει συνολικά την εικόνα που σχηματίζουν οι πολίτες για το Δημόσιο, ανάλογα με το αν τους εξυπηρετεί γρήγορα και απλά ή αν τους προκαλεί καθυστερήσεις και επιπλέον ταλαιπωρία.

Αλλαγή οργανωτικού μοντέλου

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία ξεκίνησε από την Αττική. Το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2024, συγκέντρωσε σταδιακά αρμοδιότητες οι οποίες προηγουμένως ήταν κατανεμημένες στις επιμέρους ΔΟΥ.

Με την επέκταση του μοντέλου στη Θεσσαλονίκη, η φορολογική διοίκηση απομακρύνεται από το παραδοσιακό σύστημα των εφοριών που διαχειρίζονται σχεδόν το σύνολο των φορολογικών υποθέσεων και μεταβαίνει σε ένα σύστημα εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά λειτουργία.

Στο νέο μοντέλο:

Το ΚΕΦΟΔΕ αναλαμβάνει διαδικασίες εισοδήματος, ΦΠΑ και μητρώου.

Το ΚΕΦΟΚ αφορά τη φορολογία κεφαλαίου και ακινήτων.

Το ΚΕΒΕΙΣ είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση και την είσπραξη.

Οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης εξυπηρετούν περιπτώσεις όπου απαιτείται φυσική παρουσία.

«Δεν πρόκειται για μια διαφορετική κατανομή αρμοδιοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εξηγώντας ότι αλλάζει συνολικά η λογική οργάνωσης της φορολογικής διοίκησης: από ένα σύστημα που βασίζεται κυρίως στη γεωγραφία, σε ένα σύστημα που στηρίζεται περισσότερο στη λειτουργία, την εξειδίκευση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Λιγότερες μετακινήσεις, ταχύτερη εξυπηρέτηση

Σύμφωνα με τον υπουργό, για τον πολίτη η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι περιορίζεται η ανάγκη να γνωρίζει ποια ακριβώς ΔΟΥ είναι χωροταξικά αρμόδια για τη διεύθυνσή του. Παράλληλα, μειώνονται οι μετακινήσεις και η αναμονή για διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν ψηφιακά, όπως μεταβολές μητρώου, ενάρξεις, έκδοση πιστοποιητικών και άλλες υποθέσεις καθημερινής διεκπεραίωσης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η γραφειοκρατία δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των εγγράφων και των διαδικασιών, αλλά και στον χρόνο που χάνουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες από την εργασία, τις μετακινήσεις και την αναμονή.

Η εξειδίκευση, προσέθεσε, μπορεί να συμβάλει στην ταχύτητα και την ομοιομορφία της εξυπηρέτησης, καθώς παρόμοιες υποθέσεις θα αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένες υπηρεσίες, με κοινές διαδικασίες και ενιαίους κανόνες. Με αυτόν τον τρόπο, ο φορολογούμενος θα πρέπει να λαμβάνει την ίδια απάντηση για την ίδια υπόθεση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.

Στήριξη στην ΑΑΔΕ

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η νέα οργανωτική δομή επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της, μεταφέροντας το βάρος από τη διεκπεραίωση σε δραστηριότητες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, όπως ο έλεγχος, η εξειδίκευση και η ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. «Αυτή την προσπάθεια της ΑΑΔΕ στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα δεν αξιολογείται μόνο από την αποτελεσματικότητα με την οποία εισπράττει τους φόρους, αλλά και από το κατά πόσο εξυπηρετεί απλά, γρήγορα και δίκαια εκείνους που τους καταβάλλουν.

«Το κράτος πρέπει να είναι οργανωμένο έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται χωρίς να χρειάζεται να το σκέφτεται», ανέφερε, συνδέοντας τη μεταρρύθμιση με το μοντέλο του gov.gr και της ΑΑΔΕ: ένα κράτος που αξιοποιεί την τεχνολογία και την εξειδίκευση για να κάνει τη σχέση του με τον πολίτη απλούστερη, ταχύτερη και δικαιότερη.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Με τα εγκαίνια του ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, σε ένα σύγχρονο κτίριο με προηγμένες υποδομές, περνάμε στη νέα εποχή της φορολογικής εξυπηρέτησης στη Βόρεια Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το πρώτο βήμα της μεταρρύθμισης της κεντρικοποίησης των υπηρεσιών μας στη Θεσσαλονίκη. Οι παλιές ΔΟΥ μετατρέπονται πλέον σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα με τα "myPOINT", υιοθετώντας μια νέα φιλοσοφία καθοδήγησης και ψηφιακής υποστήριξης του πολίτη. Με τη συγκέντρωση σχεδόν 200 στελεχών, το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης δεν εξυπηρετεί μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά προοδευτικά ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας πράξη το όραμά μας για "μία υπηρεσία, ένα σύστημα, μία αρμοδιότητα", έχοντας ήδη διαχειριστεί επιτυχώς πάνω από 7.000 υποθέσεις τις πρώτες μέρες λειτουργίας του. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών για το προσωπικό μας και να εξασφαλίσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία, εγγυώμενοι κορυφαία ποιότητα εξυπηρέτησης και σεβασμό στον πολίτη από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα».