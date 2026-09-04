Tesla: «Βουτιά» 6% της μετοχής καθώς το λανσάρισμα του Cybercab δεν εντυπωσίασε

Σημαντικές απώλειες 6% σημειώνει η μετοχή της Tesla την Παρασκευή, καθώς το πολυδιαφημισμένο χθεσινό λανσάρισμα του ρομποτικού ταξί Cybercab στο Όστιν του Τέξας δεν κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σημαντικές απώλειες 6% σημειώνει η μετοχή της Tesla την Παρασκευή, καθώς το πολυδιαφημισμένο χθεσινό λανσάρισμα του ρομποτικού ταξί Cybercab στο Όστιν του Τέξας δεν κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την κλίμακα παραγωγής, τις κανονιστικές εγκρίσεις και την κερδοφορία του project.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποίησε την Πέμπτη ένα event για την παρουσίαση του Cybercab, ένα διθέσιο, αυτόνομο όχημα που δεν διαθέτει τιμόνι ή πεντάλ. Αναμένεται να είναι φθηνότερο από άλλα οχήματα Tesla και να αποτελέσει απόδειξη της τεχνολογικής προόδου της εταιρείας.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν μετέδωσε τελικά την εκδήλωση της Πέμπτης, αφήνοντας τους επενδυτές να συλλέξουν πληροφορίες από διάσπαρτες πηγές. Αντί να μεταδώσει την εκδήλωση μέσω streaming, η Tesla κάλεσε μερικές εκατοντάδες υπαλλήλους και άλλους καλεσμένους να κάνουν τις πρώτες δημόσιες βόλτες με το Cybercab, σύμφωνα με αναρτήσεις των συμμετεχόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το μέλλον είναι εδώ τώρα. Και στο μέλλον θα υπάρχουν εκατομμύρια Cybercab παντού», δήλωσε ο Eric Earley, επικεφαλής του Cybercab της Tesla, σε μια 15λεπτη παρουσίαση, η οποία «έτρεξε» στο YouTube χθες το βράδυ.

Τα Cybercab θα είναι διαθέσιμα για χρήση από το κοινό από σήμερα Παρασκευή, κάτι που ωστόσο ισχύει μόνο για ένα περιορισμένο τμήμα του Ώστιν και μία συγκεκριμένη περίοδο της ημέρας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Tesla. Μόλις από τον επόμενο «μήνα περίπου» το Cybercab θα είναι διαθέσιμο για χρήση όλες τις ώρες της ημέρας, σύμφωνα με τον Ashok Elluswamy, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Tesla.

Η «βουτιά» της μετοχής σήμερα, ουσιαστικά διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που σημειώθηκαν στην συνεδρίαση της Πέμπτης πριν από την εκδήλωση.

Ενώ ορισμένοι αναλυτές είχαν χαμηλές προσδοκίες για το λανσάρισμα της Πέμπτης, άλλοι ήλπιζαν σε μια πολύ πιο εντυπωσιακή παρουσίαση του project με περισσότερες ειδήσεις, όπως την επέκτασή του και σε άλλες αγορές με περισσότερα Cybercabs.

Η Tesla λειτουργεί υπηρεσίες robotaxi στο Ώστιν, το Χιούστον και το Ντάλας, καθώς και σε τρεις πόλεις της Φλόριντα. Στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, η Tesla προσφέρει υπηρεσίες ride-sharing υπό την επίβλεψη οδηγών με ασφάλεια. Οι επόμενοι στόχοι της για επέκταση είναι το Λας Βέγκας και το Φοίνιξ.