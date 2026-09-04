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Σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως διαπραγματευτικό χαρτί

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Σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως διαπραγματευτικό χαρτί
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Η Ουκρανία διαπιστώνει αυξανόμενη προθυμία μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων για την διεξαγωγή μιας σοβαρής συζήτησης σε ότι αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Ουκρανία διαπιστώνει αυξανόμενη προθυμία μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων για την διεξαγωγή μιας σοβαρής συζήτησης σε ότι αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ορισμένοι σύμμαχοι θέλουν να αποφύγουν την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και να τα διατηρήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για τις μελλοντικές συνομιλίες, αλλά το Κίεβο θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο και θέλει να έχει τώρα πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Ευρωπαϊκή Ένωση
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