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Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασαν οι πρόεδροι των έξι εθνικών κοινωνικών εταίρων με την ευκαιρία της ΔΕΘ

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Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασαν οι πρόεδροι των έξι εθνικών κοινωνικών εταίρων με την ευκαιρία της ΔΕΘ
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Τη σημασία ενός σταθερού και διαρκούς κοινωνικού διαλόγου, ως παράγοντα οικονομικής προόδου και ευημερίας, υπογράμμισαν οι πρόεδροι των έξι εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Τη σημασία ενός σταθερού, ουσιαστικού και διαρκούς κοινωνικού διαλόγου, ως παράγοντα οικονομικής προόδου, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας, υπογράμμισαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, οι πρόεδροι των έξι εθνικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ), που συναντήθηκαν στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με αφορμή την 90ή ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές ενός σύγχρονου και ισχυρότερου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, όπως η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια, η ποιότητα της εργασίας, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η προσαρμογή στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές μεταβάσεις.

«Κοινή επιδίωξη είναι μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερη αξία και περισσότερες ευκαιρίες για το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας - τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη βιοτεχνία, τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους - και παράλληλα μπορεί να δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής» υπογραμμίζεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση του ΣΒΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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