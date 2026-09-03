Σε υψηλό μήνα το γεν με κέρδη 2%

Το ιαπωνικό νόμισμα ανέβηκε στα 155,52 ανά δολάριο ΗΠΑ στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης μετά από 30 ημέρες σταδιακής πτώσης

Κέρδη 2% σημειώνει την Πέμπτη το γεν, σε υψηλό μήνα μετά από 30 ημέρες σταδιακής πτώσης, καθώς οι traders ανέβασαν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας και παρέμειναν σε εγρήγορση για τον κίνδυνο επίσημης δράσης για περαιτέρω ενίσχυση του νομίσματος.

Το ιαπωνικό νόμισμα ανέβηκε στα 155,52 ανά δολάριο ΗΠΑ στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης, οδεύοντας προς την καλύτερη ημέρα του από τότε που το Τόκιο και η Ουάσινγκτον εισήλθαν στην αγορά για να στηρίξουν το γεν πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

«Η στήριξη του γεν μπορεί να έχει προκύψει, ιδιαίτερα μεταξύ των ξένων παικτών, λόγω των εικασιών για μια υπερβολική αύξηση των επιτοκίων», τόνισε ο Χιντεάκι Μινάμι, διευθυντής της ομάδας συναλλαγμάτων στην Mizuho Bank.

«Ωστόσο, είναι πρόωρο να συμπεράνουμε από τη σημερινή κίνηση ότι η τάση αποδυνάμωσης του γιεν έχει αντιστραφεί» πρόσθεσε.

Τα κέρδη της Πέμπτης πιθανότατα ενισχύθηκαν από τη ρευστοποίηση των θέσεων των σορτάκηδων, παράλληλα με την αντιστάθμιση της ζήτησης από εγχώριους επενδυτές, εξήγησε ο Τσίντου Ναραγιανάν, επικεφαλής στρατηγικής APAC στην Wells Fargo στη Σιγκαπούρη.

«Τέτοιες ροές από μόνες τους είναι απίθανο να οδηγήσουν το γεν πολύ υψηλότερα, καθώς ένα σημαντικό ράλι πέρα ​​από τα τρέχοντα επίπεδα θα απαιτούσε μια εκπληκτικά επιθετική Τράπεζα της Ιαπωνίας, δημοσιονομική σύνεση στο Τόκιο και ένα πιο αδύναμο δολάριο» συμπλήρωσε.

«Φαίνεται ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα τραβήξει τη σκανδάλη και θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αλλά στη συνέχεια θα ανοίξει την πόρτα σε πιθανή επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης», επεσήμανε ο Παρές Ουπαντχάγια, στρατηγικός αναλυτής στην Pioneer Investments.

Το ιαπωνικό νόμισμα έχει δεχθεί πιέσεις από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και το μεγάλο χάσμα επιτοκίων με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η Ιαπωνία δαπάνησε ρεκόρ 96,4 δισ. δολαρίων τον τελευταίο μήνα για να στηρίξει το νόμισμα.

Η παρέμβαση ενισχύθηκε από την υποστήριξη των ΗΠΑ, ένας επιπλέον παράγοντας που υπογράμμισε την προειδοποίηση προς τους κερδοσκόπους να μην στοιχηματίζουν εναντίον του γεν.