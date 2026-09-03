Μειωμένη τιμή εισόδου στη ΔΕΘ σε όσους εκδώσουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους έως την Παρασκευή

Μειωμένη τιμή εισόδου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρει η ΔΕΘ-HELEXPO σε όσους εκδώσουν έως αύριο ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους.

Μειωμένη τιμή εισόδου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρει η ΔΕΘ-HELEXPO σε όσους εκδώσουν έως αύριο ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους.

Η τιμή Early Bird διαμορφώνεται στα 7 ευρώ (επιλέγοντας οποιαδήποτε ημέρα επίσκεψης), ενώ από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου.

Η ΔΕΘ-Helexpo διευκρινίζει πως φέτος επιλέχθηκε διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική μεταξύ της ηλεκτρονικής αγοράς και της έκδοσης εισιτηρίου από τα ταμεία, καθώς «η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης».

Το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μίας εισόδου ανά ημέρα και για τις εννέα ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, από τις 5 Σεπτεμβρίου θα διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εισιτήριο φοιτητών και ανέργων στην τιμή των 7 ευρώ. Το εισιτήριο είναι ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται, ενώ κατά την είσοδο ενδέχεται να ζητηθεί έγγραφο που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητα ή την ιδιότητα του ανέργου.

Η ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com

Η 90ή ΔΕΘ εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες.

Στο επίκεντρο της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τ.μ. και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ