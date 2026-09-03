Fais Group: Απορρόφηση δύο θυγατρικών από την Sportswind

Η Fais Group προχωρά στη συγχώνευση δύο 100% θυγατρικών της με απορρόφησή τους από τη Sportswind, μία κίνηση που στοχεύει στην επέκταση στη λιανική πώληση και στα επενδυτικά ακίνητα, καθώς και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η Fais Group προχωρά στη συγχώνευση δύο 100% θυγατρικών της με απορρόφησή τους από τη Sportswind, μία κίνηση που στοχεύει στην επέκταση στη λιανική πώληση και στα επενδυτικά ακίνητα, καθώς και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των εμπλεκόμενων εταιρειών αποφάσισαν την 1η Σεπτεμβρίου 2026 την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης διά απορροφήσεως από τη Sportswind των εταιρειών THE DENIM CO. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Α.Μ. GENCOM Εμπορία, Αντιπροσωπείες, Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ειδικότερα, μέσω της απορρόφησης της THE DENIM CO., η Sportswind θα ενσωματώσει τη δραστηριότητα λιανικής πώλησης του σήματος Levi's, με στόχο η χονδρική και η λιανική δραστηριότητα να βρίσκονται πλέον κάτω από το ίδιο ΑΦΜ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «Fais Group» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατά τις από 01.09.2026 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και του διαχειριστή των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 1» ή «Απορροφώμενη 1») και της «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 2» ή «Απορροφώμενη 2») από την «SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, 4548/2018, 4072/2012 και 5162/2024.

Τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των ανωτέρω εταιρειών έκριναν ότι η συγχώνευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφοτέρων. Με την συγχώνευση δι απορροφήσεως των Απορροφώμενων επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στα επενδυτικά ακίνητα και στην λιανική πώληση και η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων της 2ης Απορροφώμενης Εταιρείας και η λειτουργία της λιανικής πώλησης του σήματος “LEVI’S” της 1ης Απορροφώμενης Εταιρείας ώστε να είναι στο ίδιο ΑΦΜ τόσο η χονδρική όσο και η λιανική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Την 03.09.2026 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 6161187, 6161224 και 6161280 για την απορροφώσα και τις απορροφούμενες εταιρείες αντίστοιχα, το από 01.09.2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών και εκδόθηκαν αντιστοίχως οι υπ’ αριθ. Πρωτ. 4193922/03.09.2026 , 4193947/03.09.2026 και 4194000/03.09.2026 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες συμφώνησαν η συγχώνευση να πραγματοποιηθεί με βάση τις από 30.06.2026 λογιστικές καταστάσεις μετασχηματισμού».